Ludovic-Mohamed Zahed: Imam…homosexuel

L’homosexualité est devenu un fléau des temps modernes qui touche presque tous le globe. Ludovic-Mohamed Zahed est le premier religieux à briser ce tabou et s’affiche comme un Imam homo en Europe.

« Je suis Imam musulman, je suis aussi homosexuel. Je ne pense pas du tout que cela soit une contradiction », balance l’Imam dans une vidéo. Selon lui, « un islam tolérant en matière de sexualité est possible ». D’ailleurs, à Marseille, il a ouvert une mosquée inclusive et un centre de formation à distance intitulé Calem, pour former une nouvelle génération d’imams, avec des femmes et des personnes LGBT. Et, il est ainsi le premier homme musulman français à s’être marié religieusement avec un autre homme.

D’ailleurs, cette fausse interprétation des textes lui vaut des menaces de mort. Il découvre son homosexualité à l’âge de 17 ans car ce dernier était amoureux de l’homme qui lui a enseigné le Coran. Pour lui, « chacun doit être libre de construire sa propre relation avec Dieu ». C’est pourquoi, hommes et femmes, qu’ils soient homo ou hétérosexuels, peuvent prier ensemble. Pourtant, dans son pays de naissance, l’Algérie, l’homosexualité est proscrite.

Pour rappel Ludovic-Mohamed Zahed, contaminé par le VIH à 19 ans est né à Alger en 1977. Il est devenu le premier imam homosexuel. Docteur en sciences humaines et sociales, il est le fondateur des Homosexuels musulmans de France (HM2F) et Musulmans progressistes de France (MPF), membre fondateur du réseau international inclusif (IniMuslim) et de celui interreligieux LGBT+ (Gin-Ssogie) et coordinateur de recherche clinique à l’Hôpital Nord de Marseille.