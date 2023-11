Lueur ou Leurre dans l’offre de parrainage (Par Serigne Saliou Fall)

Source de motivation: «Et ne mêlez pas le faux à la vérité. Ne cachez pas sciemment la vérité». Extrait du Sain Coran Sourate 2 Verset 42. Bases d’appui : Mémorandum de la Coalition Digitale Paix-Stabilité pour le Bon Devenir du Sénégal «CDPS-BDS» intitulé : «fausseté et hypocrisie détectées dans le remplissage de la fiche de parrainage citoyen Présidentielle 2024. Elément d’appréciation: L’étude citée en référence souligne que «des marchands de vente de parrainage avouent dans l’anonymat avoir vendu des centaines de copies identiques de carte d’identité à des personnes différentes. Tous et toutes sont des candidats à la candidature présidentielle de Février 2024 ou leur mandataire». La même source indique que les signataires de la fiche de parrainage, en majorité des femmes donc des marraines ont vendu individuellement ou collectivement en lots leur copie de carte d’identité aux preneurs. Les acheteurs qui sont issus du milieu politique payaient rubis sur ongles sans marchandage aucune. Le prix variait selon le profil du candidat demandeur. Le prix plancher était fixé à 10 000 FCFA l’unité civique. La source révèle que «des jeunes avaient installé des bureaux dans tout le Sénégal et même dans la diaspora. Ils se livraient à ce commerce politique». Laquelle activité est née dès le lancement de la campagne du parrainage électorale 2024. La politique de vente, qui soutient cette démarche crapuleuse de politique politicienne, n’est autre que l’achat de conscience. Laquelle attitude est édictée par les politiciens véreux. Un récit évoqué dans l’étude est troublante. «Cette activité est très lucrative et a permis certains parmi nous les agents de recueil de parrains de payer : le prix de leur voyage en empruntant les voies de l’émigration clandestine vers l’Europe ». «Un nombre environnant 20 jeunes, ont quitté nos rangs de vendeur de parrainage. Juste après seulement un mois de travail. Ils ont pris l’océan atlantique vers l’Europe. Mais à date on n’a aucune nouvelle d’eux. Il y avait même des filles sur la liste en partance. Aucune nouvelle d’eux depuis leur départ. Selon certains camarades ils sont noyés en pleine mer».

Teneur: L’étude s’est offusquée sur ce commerce en relevant le fait que les vendeurs en quête d’acheteur de fiche de parrainage sont pour la plupart des diplômés de l’enseignement supérieur BAC plus 4 . «Sitôt leur vente fructueuse, ils ont pris la tangente en payant leur ticket vers le Nicaragua. Nous avons vite pu les remplacer

en recrutant des jeunes de même profil académique fort informés de la donne du parrainage et de la démarche à adopter. Il y a une dizaine parmi nous qui grâce à la vente de copies de carte d’identité aux riches candidats ont débuté dans le commerce. Les jeunes embauchés pour ce travail qui ne nécessite aucune formation sont la plupart des étudiants et chômeurs. Ils trouvent cette activité frauduleuse payante. Un acheteur politicien peut vous remettre 10000 FRS pour l’acquisition d’une copie de carte d’identité. Alors que vous pouvez acheter une copie à raison de 2000 FCFA ou même moins. Le marché ciblé est une niche qui vit dans une pauvreté extrême. Et n’hésite aucune proposition de prix. Des pères de famille apportent des copies de carte d’identité et se proposent comme courtier. Les Tics aidant et selon la même étude, étalent que les sondages menés et avis recueillis sont émouvants. C’est sur un échantillon de population couvrant les 14 régions ; 145 départements et 557 communes que compte le Sénégal. La très large majorité de clients, tout genre confondu ont déclaré avoir vendu des copies de carte d’identité recueillies à plusieurs courtiers politiques d’obédiene politique différente. A la question de savoir s’ils connaissaient le nom du candidat à qui leur parrainage est destiné ? Cette population vivant sous le joug de la pauvreté de déclarer : «Cela n’a pas d’importance il nous a été possible de vendre la copie des carte d’identité à plusieurs collecteurs pour des candidats différents».

Portée: Toujours sur la base de cette étude appropriée et couvrant la problématique du parrainage ; d’autres ont déclaré suite à cette question. L’acheteur de la pièce d’identité vous a-t-il fait un bref exposé du programme de son candidat au nom de qui il achète des fiches de parrainage ? «Nullement ce fût leur prompte réponse». Revenons sur l’étude menée par de la Coalition Digitale dénommée Paix-Stabilité pour le Bon Devenir du Sénégal « CDPS-BDS» il y est mentionné «qu’il n’y a aucune corrélation positive entre les signataires des fiches de parrainage et leur degré d’implication quant au vote du 24 Février 2024. Les candidats qui déjà pavoisent du fait des statistiques dépassant le maximum de signatures exigées doivent avoir à l’esprit tel avis. «Tout n’est pas prêt pour eux s’agissant de la victoire au soir du 25 Février 2024 ». D’autant plus que la plupart des parrains disent ne point être obligés de voter malgré leurs signatures opposées sur la fiche de parrainage.

Serigne Saliou Fall

Candidat à la candidature Présidentielle 2024. Dakar le 22 Novembre 2023