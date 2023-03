L’université Cheikh Hamidou Kane change d’identité visuelle

Dès l’entame de sa 10ème année d’existence, l’Université virtuelle du Sénégal est devenue Université numérique Cheikh Hamidou KANE. La décision a été prise par Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, lors du Conseil des ministres du mercredi 18 janvier 2023.

Ainsi, depuis cette date, l’Université numérique se réjouit d’avoir un parrain au parcours exceptionnel et inspirant. Dès lors, elle se devait de mettre en avant l’une de ses valeurs fondée sur l’Agilité et adopter la démarche administrative et créative pour concevoir une nouvelle identité visuelle. Elle se veut plus minimaliste, plus moderne, plus fédératrice, plus près de l’univers numérique qui la définit par excellence.

<< Conçue avec soin, la nouvelle identité de l’Université numérique Cheikh Hamidou KANE est plus simple et plus facile à identifier. Elle épouse parfaitement les ambitions de la première université numérique publique du Sénégal qui se veut plus que jamais ancrée dans la démocratisation du Savoir grâce aux Technologies de l’Information et de la Communication; plus proche des communautés par son réseau d’Espaces numériques ouverts (ENO) et ses étudiants; et enfin, résolument tournée vers des formations innovantes en rapport avec les besoins du marché de l’emploi », a déclaré le Pr Moussa LO, Recteur de l’Université numérique Cheikh Hamidou KANE.

Pour relever le défi de proposer une nouvelle identité visuelle et conduire les différentes étapes vers le changement, l’Administration de l’université a confié ce déterminant chantier à sa Direction de la Communication et du Marketing (DCM), tout en lui manifestant son entière confiance. Malgré les délais très courts, elle a su réfléchir et prendre en compte les enjeux liés à un changement de nom et l’impératif de garder en ligne de mire l’aspect « numérique » qui caractérise davantage désormais l’université.

Un projet de qualité prenant en compte le positionnement de l’institution, son histoire, ses composantes et la nécessité de changement, a alors été rapidement soumis aux autorités pour sélection et validation. Le projet soumis, de facto, a bénéficié de l’adhésion de l’ensemble des acteurs à l’issue de sa présentation. Ainsi voit le jour une nouvelle identité, une nouvelle image de marque qui traduit au mieux la volonté de l’institution d’être une université ambitieuse et plus que jamais proche de sa communauté.

Une grande campagne de promotion et d’appropriation de la nouvelle identité visuelle sera menée au cours de l’année et notamment à l’occasion des grands événements prévus pour célébrer les 10 ans de l’Université numérique Cheikh Hamidou KANE. Cette cérémonie officielle de présentation du logo vient entamer dorénavant son usage sur toutes ses plateformes d’expression. Une occasion pour l’université de montrer à toutes ses parties prenantes l’unique visage sous lequel elle leur parlera à partir de ce jour.