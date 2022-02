Communiqué Union Patriotique Républicain « And Tabakh Natangué » (UPR ATANE)

L’Union Patriotique Républicain And Tabakh Natangué (UPR ATANE) a tenu une rencontre ce samedi 12 février 2022 pour apprécier l’actualité nationale et sous régionale.

L’UPR ATANE félicite l’équipe Nationale du Sénégal vainqueur de la coupe d’Afrique des Nations. Une prouesse qui a rendu tout un peuple fier et montré que l’équipe dirigée par Aliou Cissé est composée de vrais lions qui ont hissé très haut le drapeau du Sénégal.

Ce sacre vient à point nommé et au moment où le pays traverse une crise économique et confronté à une crise de l’emploi, une crise sociale, une crise des valeurs.

Analysant les élections territoriales du 23 janvier passé, nous sommes convaincus que l’évaluation politique au Sénégal qui s’est traduite par la prise de pouvoir des jeunes dans certaines localités est la traduction de l’expression des frustrations des masses juvéniles et des événements de mars 2021 provoqués par la crise de l’emploi et les mesures restrictives de lutter contre la covid 19.

Pour juguler ces maux, l’Union Patriotique Républicain And Tabakh Natangué (UPR ATANE) demande au pouvoir central de mettre à la disposition des élus locaux des moyens conséquents et de les inciter à élaborer des programmes et budgets structurants orientés vers la création d’emplois, la création de richesse, la moralité de l’espace public. Une telle disposition devrait également servir à améliorer la condition des enfants vulnérables et à lutter contre l’incivisme.

Ce qui va permettre d’éviter l’effet multiplicateur et accélérateur de ces frustrations, le négatif par le négatif donne le positif.

Quant aux événements qui se sont déroulés dans la sous-région, l’Union Patriotique Républicain And Tabakh Natangué(UPR ATANE) s’étonne de la recrudescence des coups d’état soutenus et approuvés par des peuples africains, victimes de mal gouvernance, du pillage des ressources et de la problématique du troisième mandat.

Si la question nécessitait une boule de cristal il ressort que les dirigeants africains doivent être beaucoup plus rigoureux dans la prise en charge des préoccupations de leurs populations, dans le respect de leur constitution et dans la lutte contre la pauvreté.

En préparation du sommet Europe-Afrique du 17 et 18 février à Bruxelles, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen promeut un nouveau plan de l’Union européenne (UE), baptisé « Global Gateway », à destination des pays en développement et notamment de l’Afrique pour 150 milliards d’euros !!!

Nous disons non et il faut bien comprendre qu’avant de tailler un costume à quelqu’un il faut prendre ses mesures ; ce dont nous avons besoin c’est un véritable plan Marshall.

En conclusion l’Union Patriotique Républicain And Tabakh Natangué(UPR ATANE) se réjouit de la décision du président de la république de fixer les élections législatives à la date du 31 juillet 2022 conformément au calendrier républicain.par conséquent l’ Union Patriotique Républicain And Tabakh Natangué( UPR ATANE) qui milite pour une assemblée de rupture, informe l’opinion nationale et internationale qu’elle prendra part à ce scrutin qui vise à renouveler le mandat de 165 députés..

Le Secrétariat à la communication