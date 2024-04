L’URD étale ses inquiétudes aux nouvelles autorités

La Direction politique exécutive (DPE) de l’Union pour le renouveau démocratique (URD) s’est réunie le mercredi 17 avril 2024 au siège du parti à Bopp, sous la présidence du secrétaire général du parti le professeur Diégane SENE, afin d’examiner l’ordre du jour suivant :

1-vie du parti ;

2-Situation nationale ;

3-Questions diverses.

Abordant le premier point de l’ordre du jour, le professeur Diégane SENE secrétaire général du parti a d’abord présenté à l’assistance ses vœux de paix et de longévité à l’occasion de la fête de la korité récemment célébrée par la communauté musulmane, avant de prier pour un Sénégal uni dans la prospérité et le bonheur.

Le secrétaire général a ensuite apprécié positivement l’unité et l’élan de remobilisation du parti au lendemain de l’élection présidentielle, matérialisés par le retour d’anciens responsables et militants qui ont décidé d’y reprendre leur place pour œuvrer à sa massification. Il a informé la DPE des très nombreux contacts qu’il a eus et des réunions qu’il a, durant la semaine, tenues à Dakar avec certains d’entre eux de même qu’avec d’autres compatriotes acquis à son idée de large rassemblement des forces politiques pour mettre un terme à la prolifération dommageable des partis. Il a ensuite passé le témoin à son premier adjoint l’honorable député Oumar SECK. Ce dernier après avoir remercié le secrétaire général pour sa disponibilité et son engagement, a rendu compte à la DPE des différentes visites qu’il a faites, avec de fortes délégations, pour aller à la rencontre de responsables et militants du parti notamment dans la région de Dakar. Ces visites se sont traduites par Trois semaines d’intenses activités, de contacts, d’accueil enrichissant de militants dans le parti, mais aussi de promesses de mouvements d’arrivée dans les jours et les semaines à venir.

L’honorable député Oumar SECK, rendant toujours compte des activités du secrétaire général, a souligné les visites de courtoisie effectuées par le secrétaire général auprès de personnalités du parti dans la Région de Dakar. Il a particulièrement insisté sur celle rendue à notre camarade Khady Guèye-Sow présidente départementale du mouvement des femmes de l’URD

de Dakar alitée. Le camarade Oumar Seck s’est fortement félicité des déplacements du secrétaire général du parti dans la commune de Biscuiterie, à Ouakam et à Djida Thiaroye Kaw, auprès de camarades éprouvés par la perte d’un parent proche. Occasion saisie pour prier pour le rappel à Dieu de la fille de Mama Moussa Niang responsable du parti dans cette commune, madame Ndèye GUEYE, ancienne présidente du mouvement des femmes de l’URD de la commune de Biscuiterie, madame Awa Moussa BA dite Fatou coumba BA, responsable

dans ladite commune, et présenter les condoléances du parti à leurs familles respectives.

Reprenant la parole, le professeur Diégane SENE a remercié son adjoint pour sa détermination dans le travail qu’il lui a confié tout en louant ses qualités d’homme politique avéré toujours au service du parti. Le débat qui s’en est suivi a permis à la DPE de noter avec satisfaction l’engagement du secrétaire général et de son adjoint dans la massification et la redynamisation du parti. Une situation qui se manifeste notamment par le retour d’anciens responsables comme M. Madiagne SECK, maire sortant de Gossass après treize ans de magistère à la tête de sa commune, M. Diame Yodi BA actuel maire de Léona, membre du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT), tous membres fondateurs de l’URD, et l’arrivée notée de nouveaux adhérents. Pour encadrer et renforcer ce mouvement de retour et d’adhésions dans l’URD noté depuis longtemps mais qui s’est accéléré après l’élection présidentielle, la DPE a décidé l’organisation d’un séminaire dans le courant du mois de mai. Aussi, un comité scientifique est mis sur pied afin de réfléchir sur les termes de références, le contenu et globalement sur la bonne organisation de cet évènement.

Abordant le second point de l’ordre du jour, l’URD, après avoir constaté l’absence de lisibilité dans la direction et les intentions de Benno Bok Yakar, et tenant compte de sa propre situation actuelle, prend la décision de quitter cette coalition. Ce faisant notre parti retrouve toute la plénitude de sa liberté pour poursuivre, seul ou avec d’autres, le mouvement dans lequel il est désormais lancé.

L’URD saisit l’occasion pour féliciter le président Bassirou Diomaye FAYE pour la formation de son gouvernement, composé de cadres avec une présomption d’intégrité morale et de compétences qui suscite l’espoir auprès des populations. L’URD lui souhaite plein succès et recommande qu’il soit le gouvernement d’une rupture contrôlée comme le veulent sans doute la majorité des Sénégalais attentifs à nos acquis politiques, démocratiques, économiques et sociaux. Dans le même ordre d’idées, le parti qui compte en son sein beaucoup de pasteurs s’est fait l’écho de la non existence d’un ministère qui leur soit spécifiquement dédié. D’où l’inquiétude des acteurs du secteur quant à la prise en charge efficace de leurs préoccupations. L’URD appelle l’Etat à bien expliquer ce choix nouveau afin d’apaiser leur inquiétude et à prendre toutes les dispositions pour que l’élevage reste l’un des principaux secteurs de l’économie nationale. La DPE appelle l’Etat à anticiper d’ores et déjà sur les problèmes liés à la fête de la Tabaski en veillant à l’approvisionnement correct du pays en moutons et à créer les conditions pour chaque Sénégalais de pouvoir s’en procurer selon ses possibilités.

Rappelant que nous sommes déjà en pleine campagne agricole 2024-2025, la DPE appelle le gouvernement à mettre en place toutes les conditions de sa réussite en veillant à la mise à disposition du matériel agricole, des semences et des intrants. Elle l’invite à bien veiller à ce que les semences aillent aux véritables ayant-droits et ne soient plus détournées par des dignitaires affairistes pour leurs propres champs ou qu’ils revendent sur le marché. L’URD demande la fin de ce scandale qui nourrit bien des privilégiés et affame le monde rural.

Fait à Dakar, le18 avril 2024

La DPE