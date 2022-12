Macky à Tamba : Dr Mohamed Diallo bat le rappel des troupes

Conseil des ministres décentralisé et Journée nationale de l’Elevage à Tambacounda, Dr. Mohamed Diallo remobilise ses troupes pour accueillir le Président Macky Sall

Pour une démarche inclusive et participative, la tenue à Tambacounda du Conseil des ministres décentralisé, le 28 décembre et la cérémonie marquant la Journée nationale de l’élevage, le 29 décembre, constituent des temps forts de la vie nationale.

Selon Dr Mohamed Diallo, Président de la Coalition Natangué, « le Conseil des ministres décentralisé se veut une opportunité de passer au peigne fin les priorités et préoccupations de la région de Tambacounda, pour y apporter les réponses et satisfactions les meilleures pour la population Tambacoundoise ».

En faisant cette annonce marquant la reprise des Conseils des ministres décentralisés, comme indiqué dans le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 30 novembre dernier, le Chef de l’Etat a invité le Premier ministre à préparer un document d’orientation et à présider un Conseil interministériel de développement « en vue d’évaluer les engagements du gouvernement depuis 2013 et de projeter les investissements prioritaires de l’Etat dans la région de Tambacounda, pour les trois prochaines années ».

La journée nationale de l’élevage sur le thème « Modernisation et intensification de l’élevage pour une bonne compétitivité des chaînes de valeur animales et la souveraineté alimentaire » devrait par ailleurs être mise à profit pour un échange sur les réalités et défis du secteur en vue de booster sa part contributive dans la souveraineté alimentaire, entre autres facteurs, par la satisfaction des attentes des acteurs.

Il incombe à l’Etat et ses démembrements de veiller à la mise en œuvre des engagements pris et des investissements prévus.

L’inclusivité et la participation restent toutefois des exigences.

Les collectivités locales, les organisations non gouvernementales, les associations professionnelles, de femmes, de jeunes, et autres structures nationales, régionales et locales, mais aussi les partenaires techniques et financiers, ont leur partition à jouer.

Chaque citoyen doit se sentir concerné. C’est pourquoi, je lance un appel à l’ensemble des militants et sympathisants de notre formation politique arrivée respectivement deuxième ou troisième lors des dernières élections législatives et celles du Hcct dans plusieurs localités de la région de Tambacounda, à se mobiliser pour accueillir chaleureusement le Chef de l’Etat, Son Excellence, Monsieur Macky Sall et à ne ménager aucun effort pour contribuer au bon déroulement des activités prévues dans ladite région.