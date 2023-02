Macky à Thiès : Les jeunes républicains préparent un grand accueil

La convergence des jeunesses républicaines (COJER) compte déployer de grandes énergies pour l’accueil du Président Macky Sall. C’est ce qui ressort de la rencontre avec le bureau national conduit par Moussa Sow, le Secrétaire général national. Selon lui, il s’est surtout agi de rassembler tous les jeunes pour gagner le pari de la mobilisation et faire même plus que Tambacounda.

Pour lui, il n’y a pas de doute que cela se passera ainsi, d’autant plus que le « Mburook soow » garde toujours toute sa saveur, à l’image des bonnes relations entre les Présidents Macky Sall et Idrissa Seck. Il a par ailleurs jeté une grosse pierre dans le jardin de l’opposition, en affirmant que devant le bilan élogieux du Président Macky Sall, elle a emprunté le chemin des débats haineux, avec des armes non conventionnelles.

Mais, dit-il, cela ne passera pas d’autant plus que le peuple commence à la démystifier. Et last but not least, les jeunesses républicaines, par la voix de Moussa Sow, ont fait porter au Président Macky Sall les habits de « candidat de la jeunesse, le meilleur, le plus sûr, capable de rassurer les Sénégalais en 2024 », rapporte L’As.