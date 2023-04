Macky aux étudiants : « On doit rivaliser non dans la violence physique…»

Le Président de la République, Macky Sall a procédé, ce jeudi, à la réception d’équipements pour 130 laboratoires pédagogiques et de recherche des Établissements d’Enseignement supérieur, d’une valeur de près de 52 milliards FCFA. Ces équipements seront répartis entre les 8 Universités publiques, les 6 Instituts supérieurs d’Enseignement Professionnel, l’Ecole Polytechnique de Thiès, l’Ecole supérieure Polytechnique de Dakar et les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles.

Les équipements sont prévus pour des filières aussi variées que l’informatique, l’électricité, la biotechnologie, la biologie, la chimie, la physique, la mécanique, le génie civil, la médecine, l’agriculture et l’agroalimentaire et les sports, entre autres.

Lors de son allocution, le chef de l’État a souligné l’importance des sciences, de la Recherche et de l’Innovation dans le processus d’émergence du Sénégal : «La maitrise du savoir et du savoir-faire dans chacun de ces domaines exige en effet le recours aux meilleurs outils de travail pour atteindre des niveaux de performance élevés. C’est pourquoi je suis déterminé à renforcer le nouvel élan scientifique et technique que nous voulons impulser à notre système éducatif ; parce que c’est la voie de l’émergence et du développement».

Lors de ce discours, Macky Sall a également lancé un appel aux élèves et étudiants, qu’il invite au culte de l’excellence : «L’école et l’Université doivent rester des pôles d’excellence, où l’on doit rivaliser non dans la violence physique ou verbale, mais dans la quête des meilleurs résultats, pour préparer son avenir, être utile à soi, à sa famille et à son pays».