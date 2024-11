Macky dans le plan de Sonko…Voici ce que le PM gagne

Le premier ministre Ousmane Sonko a conçu toute sa politique sur l’affrontement avec ses émules. Pour la première fois, les Sénégalais ont qualifié un politicien d’opposant radical. Et ce n’était pas pour rien que ces attributs ont été collés au nom de Sonko. Il insultait sans retenue les institutions de notre pays qui jadis, étaient irréprochables et inattaquables. Il aurait fallu l’arrivée de Sonko pour entendre des injures à l’encontre d’un président de la république. Et même au pouvoir, en tant que premier ministre, il ne lâche pas ses adversaires devenus opposants. Il les attaque comme si lui-même était toujours l’opposant radical.

Cette attitude de Sonko découle d’une stratégie qui repose sur les attaques permanentes à l’encontre de ses adversaires pour pouvoir exister…

Les adversaires sont dans la stratégie de Sonko. Il a besoin d’eux pour avancer mais surtout pour masquer et cacher ses échecs. Sonko avance en humiliant ses adversaires et les réduisant à leur simple expression. Ce qui lui donne l’attitude et la fierté du vainqueur. Mais ses adversaires constituent pour lui une ligne de retranchement et un mur de lamentations pour masquer ses échecs. Ousmane Sonko a toujours besoin d’attaquer son ennemi n°1, Macky Sall pour gérer ses carences mais il aussi a besoin d’humilier le candidat malheureux à la présidentielle, Amadou Ba, pour montrer son égo. Xibaaru vous plonge dans la stratégie hors pair du Premier ministre Ousmane Sonko.

Maintenir les attaques contre Macky Sall intra et extra muros…

Ousmane Sonko ne lâchera jamais Macky Sall. Ce dernier est son fonds de commerce. Il utilise Macky Sall pour masquer toutes ces incompétences. Huit mois après sa nomination au poste de premier ministre et le serment de son poulain-président, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, les Sénégalais n’ont vu aucun changement, aucune avancée. Et pourtant il disait que deux mois lui suffisaient pour apporter un changement s’il est à la tête de ce pays. En huit mois, les Sénégalais ont encore avalé les couleuvres sur Macky Sall. Ousmane Sonko s’adossait sur les « scandales » de Macky Sall pour justifier le manque de réalisations et l’absence de rupture. Macky est attaqué à au Sénégal comme à l’extérieur.

Intra muros…

Sonko a détourné l’attention des Sénégalais. Les populations oubliaient leurs revendications et se délectaient des faits divers sur Macky Sall. Ousmane Sonko a tout mis sur le dos de Macky Sall pour justifier l’étroitesse de sa marge de manœuvre.

« Le régime de Macky Sall a menti au peuple, a menti aux partenaires, a tripatouillé les chiffres pour donner une image économique, financière, qui n’a rien à voir avec la réalité. Les responsabilités devront être situées. Les anciens ministres des finances Abdoulaye Daouda Diallo et Mamadou Moustapha Ba, l’ancien premier ministre Amadou Ba et l’ancien président Macky Sall, devront expliquer aux Sénégalais pourquoi et comment ils ont pu plonger le pays dans cette situation ». Ce genre de discours du Premier ministre était distillé pour masquer ses carences.

Extra muros…

Sonko ne lâche pas Macky Sall même en dehors du Sénégal. Il a mis ses « traqueurs » pour pourrir la vie à Macky Sall. Sonko veut faire passer Macky Sall pour la source de ses maux. Il ne peut rien réaliser parce que Macky a « tout gâché ». Et à l’international, il a besoin de son pote l’avocat franco-espagnol, Juan Branco, de Boubacar Seye qui délaisse la défense des migrants avec Horizon sans frontières pour s’attaquer à Macky Sall et une nouvelle association qui a décidé de traquer Macky Sall pour les femmes violées entre 2021 et 2023…

Malheureusement toutes ces actions des partisans de Sonko à l’extérieur du pays sont jalonnées d’échecs.

La Cour d’appel de Paris a rejeté l’appel introduit par Juan Branco. Pour la justice française, les faits allégués ne peuvent être qualifiés de crimes contre l’humanité estimant que les faits dénoncés ne correspondaient pas à la qualification de crimes contre l’humanité. « Le collectif des victimes du régime du président Macky Sall » de Boubacar Seye a décidé de saisir le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme pour demander l’ouverture d’enquêtes approfondies. Mais en vain. Le « Touche pas à ma sœur », a déposé une plainte contre l’ancien président Macky Sall auprès de la Commission des droits de l’Homme des Nations Unies et de la Cour Pénale Internationale (CPI). Mais c’est peine perdue.

Ousmane Sonko a fait des attaques contre Macky Sall et l’humiliation de certaines personnalités politiques dont Amadou Ba, une stratégie politique qui « aveuglerait » les Sénégalais. Ces derniers qui sont friands de « Scandales » et de faits divers sont embarqués dans une reddition des comptes et surtout par la mise place d’une haute Cour de Justice pour juger Macky Sall et ses anciens ministres. Dans les marchés, les tanganas, les restaurants, les Sénégalais parlent plus de Haute de Justice que de la cherté de la vie. Ousmane Sonko n’a pas encore fini de leur en mettre plein la vue.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn