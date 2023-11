Macky descend Atépa…Seydi Gassama, avocat du « diable »

Encore Seydi Gassama, toujours dans la fumisterie

Encore Seydi Gassama, toujours Seydi Gassama ! Plus fumiste que cet individu qui se drape du manteau de défenseur des droits de l’homme, tu meurs ! Seydi Gassama a l’art de s’en prendre à l’Etat du Sénégal, tout en faisant profil bas sur les dérapages des responsables de l’opposition. Seydi Gassama qui dure à son poste de secrétaire général de la section sénégalaise de Amnesty international s’en est pris au Président de la République qui a rabattu le caquet à Pierre Goudiaby Atépa.

Pierre Goudiaby Atépa n’a jamais caché qu’il prend faits et causes pour Ousmane Sonko. Lors de l’élection présidentielle de 2019, c’est lui qui avait offert au leader de l’ex-Pastef une villa pour abriter son directoire de campagne. Pierre Goudiaby Atépa aime lui aussi se cacher derrière une prétendue association dénommée Collectif des Cadres casamançais pour faire des sorties et prendre position au profit de ses alliés politiques.

Or, c’est connu, depuis des décennies, il n’y a que le seul Pierre Goudiaby Atépa qui signe et fait des sorties au nom du Collectif des cadres casamançais. Pierre Goudiaby Atépa agit seul au nom de ce collectif dont on ne connait aucun autre membre. Il s’agit là d’une grande supercherie. Pierre Goudiaby Atépa qui n’a pas caché qu’il roule pour Ousmane Sonko s’est permis dans une lettre ouverte adressée au Chef de l’Etat Macky Sall lui demandant la libération immédiate de Ousmane Sonko qui doit être « considéré comme un adversaire politique mais non comme un ennemi.

Dans sa lettre ouverte adressée au Chef de l’Etat, Pierre Goudiaby Atépa s’en va jusqu’à souligner l’importance d’un jeu démocratique en vue de l’élection présidentielle de février 2024. Le même discours que soutient l’opposition alliée de Ousmane Sonko. Le masque est tombé depuis pour Pierre Goudiaby Atépa, et Macky Sall a bien fait de le remettre à sa place. Macky Sall soutient en guise de réponse à la lettre ouverte qu’il « n’y a pas de Collectif des cadres casamançais. C’est une seule personne qui écrit et signe pour dire cadres casamançais. Il faut respecter les gens ».

Pierre Goudiaby Atépa s’est vu remettre à sa place par Macky Sall parce qu’il s’est permis de s’engouffrer dans l’arène politique. En quoi les propos tenus par Macky Sall à l’endroit de Pierre Goudiaby Atépa doivent-ils offusquer cet individu qui se dit défenseur des droits de l’homme et qui se nomme Seydi Gassama. Un individu triste capable de défendre les pires causes. Seydi Gassama est le plus grand défenseur des homosexuels au Sénégal.

Et c’est ce type d’individu qui vient faire souligner que les propos de Macky Sall à l’endroit de Pierre Goudiaby Atépa sont regrettables et méritent une condamnation ferme. Pour qui se prend Seydi Gassama pour soutenir que Macky Sall ne doit pas traiter des gens comme Pierre Goudiaby Atépa qui sont « engagés pour l’apaisement politique et la libération du leader de l’opposition ».

Seydi Gassama se moque royalement des Sénégalais. Qui est-il pour soutenir que Ousmane Sonko est le leader de l’opposition. A ce que l’on sache lors de la dernière élection présidentielle dont n’avait pris part ni Khalifa Sall ni Karim Wade, Ousmane Sonko était sorti troisième derrière Macky Sall et Idrissa Seck. Voilà qui montre encore une fois le véritable visage de Seydi Gassama. C’est un politicien caché.

En réalité, la section sénégalaise de Amnesty international qu’il dirige n’est qu’un couvert pour masquer son véritable visage. Seydi Gassama a toujours agi pour des lobbys lugubres. Il est à la solde d’individus tapis dans l’ombre et qui agissent pour la déstabilisation du Sénégal. Voilà pourquoi, les différentes sorties de Seydi Gassama font apparaitre son véritable visage.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn