Macky enrichit la carte universitaire…deux nouvelles universités lancées

La carte universitaire du Sénégal a connu sous le président Macky Sall un véritable bond dans la multiplication des universités. Les premières générations de l’élite sénégalaise ont été formées à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, puis à partir des années 90 l’université Gaston Berger de St-Louis. Seulement ces deux universités n’étaient pas à même de prendre en charge toute la demande des bacheliers qui frappaient en masse aux portes de ces universités.

Peu de places offertes et l’Etat a dû même recourir à des établissements privés d’enseignement supérieur pour caser les étudiants non orientés dans les structures publiques. Devant les dérapages budgétaires observés et les factures astronomiques qu’il n’arrivait pas à régler à ces établissements privés du fait, dans certains cas, d’abus manifestes, le président de la République a alors engagé une bataille de la diversification des offres universitaires.

Macky Sall construit alors les universités de Ziguinchor, de Thiès, de Kaolack et de Bambey. Ce jeudi 01er décembre, il inaugure l’université Amadou Makhtar Mbow de Diamnadio. Hier, en Conseil des ministres, il annonce les lancements des universités de Matam et du Sénégal Oriental. Ce dispositif est complété par l’Université virtuelle africaine et les Instituts supérieurs d’enseignement professionnel (ISEP), rapporte Le Témoin.