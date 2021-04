Barthélémy Dias ne lâche pas le président sur la tenue des élections locales reportée encore une fois depuis 2019. « Macky Sall est dans la logique de ne plus organiser les élections jusqu’à la fin de son mandat », estime Dias-fils.

« Il est simplement dans la logique de ne plus organiser les élections tout au long de son mandat. En janvier 2022, les élections ne vont pas se tenir, car il aura comme prétexte la coupe d’Afrique des nations. Il faut que les gens se réveillent », a déclaré Barth ce samedi au Parcelles Assainies, à l’occasion de la journée de prières aux martyrs des récentes manifestations.

Avant de rajouter : « Le président est sorti pour dire d’un ton ferme que ce qui s’est passé ne se reproduira pas. Nous confirmons aussi que ce qui s’était passé en mars dernier ne se reproduira plus car, nous serons debout. S’il s’entête à ne pas vouloir organiser les élections, le pire pourrait se passer. Sa stratégie est celle de la terreur et de l’intimidation. Cela ne passera pas… Nous l’invitons à avoir un minimum de dignité et à organiser les élections. En effet, la cible recherchée par le président Macky Sall, c’est la ville de Dakar. Il faut qu’il respecte Dakar et son histoire tout en sachant que c’est une ville qui lui a tourné le dos », persiste le maire de Mermoz Sacré-Coeur.