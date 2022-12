Revue de presse : La gouvernance des deniers publics et la candidature de Macky Sall en 2024 à la Une

Le problème de la gouvernance des deniers publics, à la lumière du dernier rapport de la cour des comptes sur la gestion des fonds alloués à la lutte contre la Covid-19, et la candidature de Macky Sall en 2024 sont les principaux sujets abordés par les quotidiens du lundi 19 décembre 2022.

Libération ouvre sur la gestion de la ‘’caisse d’avance’’ et des ‘’aides et secours’’ dans le cadre des fonds alloués à la lutte contre la Covid-19 et affiche à la Une : ‘’Tong-tong au ministère de la Femme’’.

‘’Ce n’est pas pour rien que la Cour des comptes a demandé l’ouverture de trois informations judiciaires contre le Directeur d’administration générale et de l’équipement (DAGE) du ministère de la Femme…… En effet, le contrôle effectué (…) dans ce département ministériel a révélé des faits inédit’’, rapporte Libération.

Le quotidien EnQuête souligne que ‘’la société civile n’entend pas laisser le rapport de la cour des comptes passer par pertes et profits’’ tandis que ‘’le forum civil exige l’ouverture de toutes les informations judiciaires demandées par la cour’’.

Le journal déplore ‘’la culture de malversations’’, notant que ‘’malgré les nombreuses promesses et engagements envers les Sénégalais, la culture de détournements et de malversations se poursuit de plus belle, au nez et à la barbe des autorités judiciaires’’.

‘’C’est à croire que les différents régimes que se succèdent se ressemblent du point de vue de la gouvernance nébuleuse des deniers publics. Alors que la gestion peu orthodoxe des finances publiques avait fini de ternir tous les 12 ans de règne du président Wade, son successeur Macky Sall, élu sous le slogan +gouvernance sobre et vertueuse+ ne fait guère mieux’’, écrit EnQuête.

En politique, L’Info souligne que Pape Mademba Bitèye et Abdoulaye Daouda Diallo ‘’valident’’ la candidature de Macky Sall à la présidentielle de 2024.

Le journal rapporte que ‘’la ville de Kaolack a vibré samedi au rythme du meeting Sargal (hommage) organisé par le directeur général de la Sénélec Pape Mademba Bitèye en l’honneur du président Macky Sall’’.

‘’Nul ne peut empêcher la candidature de Macky Sall’’, selon Bitèye dont les propos sont mis en exergue à la Une de Kritik.

Selon WalfQuotidien, ‘’la candidature de Macky Sall prend forme’’.

‘’Après les déclarations de ministres appartenant au parti présidentiel, de Dg comme Racine Talla de la Rts ou Papa Mademba Bitèye, la candidature de Macky Sall est maintenant portée par la base. Beaucoup de mouvements se sont créés en vue de la porter (…)’’, écrit Walf.

»Le troisième mandant en chœur’’, dit L’As.

En perspective de 2024, Bës Bi relève que l’Alliance pour la République (APR), la formation politique du chef de l’Etat, ‘’bat campagne’’ à Dakar et ailleurs.

‘’Après des mois dans l’ombre du président de la République, le Premier ministre commence petit à petit à pointer le bout du nez. Lors d’une tournée, vendredi, aux Parcelles assainies, à la Patte d’Oie et à Grand Yoff, Amadou Ba a annoncé que dès aujourd’hui, il va entamer +une tournée dans les différents arrondissements du département de Dakar pour discuter avec les responsables, les militants ainsi que les populations sur le programme et la vision du président Macky Sall pour le pays, mais aussi pour attirer leur attention sur certaines pratiques orchestrées par certaines personnes qui veulent déstabiliser le pays+’’, rapporte le journal.

‘’On ne connait pas encore les intentions du Président Macky Sall mais ces tournées semblent davantage légitimer une volonté de briguer une 3ème candidature en février 2024’’, ajoute la publication.

Dans le quotidien ‘’Yoor Yoor’’, le président du groupe parlementaire de Yewwi askan wi (opposition), Birame Soulèye Diop affirme que ‘’depuis les Etats-Unis, Macky Sall a déclaré sa candidature. Mais il fera face au même peuple’’.

En sport, Le Soleil revient sur la victoire de l’Argentine de Lionnel Messi en finale de coupe du monde face à la France et s’exclame à la Une ‘’Enfin Messi !’’. ‘’Messi touche enfin au Graal avec l’Argentine’’, titre Stades. ‘’La troisième étoile brillera pour l’Albicéleste’’, dit Record.

Source APS