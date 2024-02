Macky s’entête dans le report et…met Benno en danger

Benno Bokk Yakaar a toujours été une puissante machine politique. Depuis 2012, cette coalition a tenu tête à toutes les oppositions. Même le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) n’a pas su faire face à la mouvance présidentielle. Mais cette machine de guerre risque de signer sa fin en 2024. Le Président Macky Sall a commis de nombreuses erreurs qui vont mettre en mal cette coalition et son candidat. À ce rythme, Amadou Ba aura tout le mal du monde à s’affirmer à l’élection présidentielle.

Le Président Macky Sall a toujours été vu par les observateurs de la scène politique comme un génie. Le chef de l’Etat a tenu tête à ses opposants les plus féroces. Malheureusement, le locataire du Palais n’a pas su sortir par la grande porte. A quelques jours du démarrage de la campagne présidentielle, le commandant en chef a décidé de reporter le scrutin tant attendu. Un report qui fait grand bruit. De nombreuses voix se sont levées pour demander au président de se conformer au calendrier électoral.

Chose que le Président n’a toujours pas faite. Il s’entête dans son nouveau projet. Pire, le chef de l’Etat semble durcir le ton. « Si les hommes politiques ne sont pas capables de s’entendre sur l’essentiel, d’autres forces plus organisées le feront à leur place et là, ils perdront tous, le pays avec », a-t-il déclaré dans un entretien exclusif accordé vendredi à l’Associated Press (AP). Ces propos du président sont perçus par une bonne partie des sénégalais comme une menace envers l’opposition. Des propos qui risquent de causer d’énormes problèmes à un homme qui a toujours cultivé des valeurs républicaines.

Quoiqu’il en soit, cette voie prise par le président Macky Sall n’est pas la bonne. Et c’est Benno qui va en payer les pots cassés. Macky Sall vient de briser le pacte de confiance entre le peuple et la mouvance présidentielle. Aucun sénégalais ne va prendre le risque de laisser le pouvoir entre les mains d’un membre de Benno. Une décision radicale pour éviter que ce dernier ne suive la voie prise par le locataire du Palais. Amadou Ba ira ainsi battre campagne avec une lourde charge sur le dos. Alors qu’il avait pris un bon départ pour février 2024.

Mais il ne sera pas le seul. Même les dissidents de Benno n’échapperont à cette fatalité. Au cas où Macky Sall serait tenté de laisser le pays entre d’autres mains, on risque de ne plus voir le Sénégal tel que connu. Et la reddition des comptes aura bel et bien lieu contrairement à ce que pense le commandant en chef.

Ensuite ce sera à toutes les personnes qui ont eu des rapports avec Benno Bokk Yakaar de rendre compte. Ce discours n’honore pas du tout le chef de l’Etat. Ce sont de tels propos et de telles décisions qui poussent les jeunes à descendre dans les rues. Des manifestations qui font encore des morts. Des morts qui sont imputés au régime en place. Cette violence nuit gravement à l’image de Benno. La coalition au pouvoir est vu comme un régime repressif.

Avant de partir, le président Macky Sall devrait songer à redorer l’image de sa coalition. La meilleure manière d’y arriver, ce serait de sortir de cette voie qu’il a prise. Macky Sall doit tout faire pour rétablir le calendrier électoral dans les plus brefs délais. Ensuite organiser des élections en toute transparence. Ainsi, il pourrait retrouver cette image de leader respecté qu’il avait il y a si peu de temps. Toute autre voie qu’il prendra sera désastreuse. Et il entraînera tous ses compagnons avec lui. Le Sénégal est devenu un jeune État pétrolier et gazier qui ne doit pas sombrer entre les mains de pyromanes tapis dans l’ombre !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru