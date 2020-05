Macky Sall : Au-delà du Sénégal…

Tout commence en Septembre 2012, juste 6 mois après son accession à la magistrature suprême du Sénégal, lors de la 67ème session de l’Assemblée générale de l’ONU pour sa première allocution devant la tribune des Nations unies. Le Président Macky Sall, fraîchement élu s’est illustré devant l’Assemblée Générale des Nations Unies où il a rappelé son engagement résolu pour un monde meilleur et plaidé,en même temps, pour une plus grande démocratie au niveau de l’institution.En sus, il avait,ainsi, ouvert une parenthèse très opportune sur la cause palestinienne. Comme si ces déclarations au niveau de l’Organisation mondiale n’étaient qu’un premier pas, le Président Sall va continuer de confirmer son leadership avec des interventions courageuses pour la cause africaine.

Des positions courageuses et altruistes

EN 2017, après un quart de siècle d’une lutte judiciaire acharnée, la population africaine et ,plus particulièrement, le peuple tchadien obtient justice contre Hissène Habré. Pas par n’importe quelle cour de justice, mais un tribunal spéciale aux yeux des africains, une haute cour de justice africaine capable de juger dignement ses propres fils en pleine capitale dakaroise. Depuis, la capitale sénégalaise, le Président Macky Sall répond favorablement à la demande du peuple Gambien soucieux d’être libéré de l’emprise du dictateur attitré,Yahya Jammeh. Pour dire nos » Mbokka » sont eux aussi réjouis du leadership du Président Sénégalais qui les a aidés à humer une nouvelle ère de démocratie et de liberté .

A l’instar du Forum International sur la Paix et la Sécurité de Dakar, qui regroupe chaque année, des centaines de généraux et des dizaines de chefs d’Etats, Macky Sall s’est toujours investi pour la lutte contre le terrorisme et le maintien de la paix partout dans le monde. Le passage du Sénégal au conseil de sécurité des Nations Unies a été couronné un franc succès , remettant ainsi l’Afrique au-devant de la scène mondiale par le biais du Sénégal sous l’ère Macky Sall. Parlant des Nations Unies , ses positions toujours courageuses,voire altruistes, l’intervention des forces armées sénégalaise sur les fronts de maintien de la paix des nations unies à travers le monde en est une parfaite illustration.

En seulement huit ans (8ans) à la tête de la République du Sénégal, le Président Macky a fait face à deux grandes invasions épidémiques, l’ « Ébola » et le « Covid-19 ». Il vaincra l’Ébola avec brio et s’attaque au Covi19 avec courage. Cette dernière, une pandémie qui a mis toute la planète à genoux a aussi démontré le niveau de leadership de tous les dirigeants des pays victimes de cette pandémie. Pendant cette période si ceiti5, de forte pressions économique, politique et sanitaire, le président Macky Sall s’illustre à nouveau par un caractère de leader hors norme. Pendant que tous les chefs d’Etats se sont barricadés derrière leurs frontières, essayant de trouver une issue personnelle, il met en place un plan de résilience ambitieux dans son pays, et s’ouvre au reste du monde pour plaider la cause africaine. Sa demande d’annulation de la dette africaine est venue à point nommé et a,de toute évidence, été d’une pertinence et d’un altruisme exemplaire. Prenant part à la table ronde virtuelle des chefs d’Etat organisé par le New York Forum Institute de Richard Attias, il réitère sa vision d’une Afrique révolutionnaire, consciente de sa place dans un nouvel ordre mondial, sur ce, il a déclaré que « L’Afrique n’est pas paresseux comme le pensent certains, les africains sont résilients et travailleurs ».

UNE FIERTE NATIONALE

Au Sénégal, un pays connu par ces grands hommes, son hospitalité légendaire et sa solidarité devrait se réjouir d’avoir un tel leader. Aujourd’hui, l’heure est à l’union sacrée autour du Président Macky Sall pour le porter au sommet d’une révolution africaine. L’heure est de mettre à côté tous nos divergences socio-politiques et être conscient qu’on a un leader mondial qu’on doit soutenir pour des victoires futures à la tête d’institutions internationales; il en a l’étoffe, la pertinence et la détermination. Il urge désormais, pour tout africain, particulièrement les sénégalais, de soutenir le Président Macky Sall, le porter à la hauteur de son leadership éclairé, parce qu’il a prouvé qu’il n’est pas seulement un leader politique, mais une fierté nationale.

Mamadou Ndiaye bambey

Membre du Gir( Groupe Information Républicain )