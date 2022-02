Macky Sall dans le piège des « homos »…il est traqué par

Un mouvement traque Macky Sall et ses députés

S’il y a des personnes qui doivent surveiller leurs arrières, ce sont bien Macky Sall et ses députés. Ils sont surveillés et leur gestion est passée au crible chaque jour qui passe. Les sénégalais ne laissent plus au pouvoir une seule marge de manœuvre. A cinq (5) mois des élections législatives, la coalition Benno Bokk Yaakaar n’a plus droit à l’erreur. Un grand mouvement traque le gouvernement et il pourrait lui causer des dommages lors de ces joutes électorales.

La criminalisation de l’homosexualité fait partie des causes de la débâcle de la coalition Benno Bokk Yaakaar, lors des élections municipales et départementales du 23 janvier 2022 dans certaines localités. A la veille de ces joutes, cette question a été tellement agitée qu’elle était devenue le fer de lance de certains hommes politiques et mouvement comme l’Association Ànd Sàmm Jikko Yi. Cette affaire délicate a fait couler Benno Bokk Yaakaar dans plusieurs communes.

A cinq (5) mois des élections législatives, le débat sur l’homosexualité n’est toujours pas encore réglé. Ce dimanche un grand rassemblement a été organisé par Ànd Sàmm Jikko yi et les députés de la coalition Benno Bokk Yaakaar ont été peints dans leurs habits les plus sombres. En effet, le bureau de l’Assemblée nationale avait rejeté la loi criminalisant l’homosexualité au Sénégal, introduite par des députés de l’opposition. Alors les « anti-gay » feront tout pour faire tomber cette Assemblée, considérée comme les défenseurs des homos.

Pour y arriver, Ànd Sàmm Jikko yi ne passe pas par quatre chemins. Ils ont misé sur leurs alliés. Ce mouvement à lui seul est un véritable adversaire pour Macky Sall et son régime. Sa puissance transcende les frontières sénégalaises. Le mouvement a une bonne assise dans les foyers religieux. On se rappelle de la pétition lancée pour la criminalisation de l’homosexualité. Elle avait été signée par tous les Khalifes généraux. Notamment Serigne Mountakha Mbacké, le premier à avoir donné son aval dans ce combat.

Ce mouvement bien introduit au sein des foyers religieux est un concentré d’adversaires redoutables du pouvoir. Ànd Sàmm Jikko yi est un collectif composé de 141 structures. Y figurent des associations religieuses, des ONG, des associations de la société civile, des rappeurs, des partis politiques et plusieurs députés de l’opposition. Et cette composition hétéroclite de ce mouvement fait de lui un front dangereux pour Macky Sall.

Et le mouvement compte exploiter toutes ses ressources pour imposer une cohabitation aux législatives. Ils comptent faire tomber Macky Sall et son actuel Assemblée. « Aujourd’hui, c’était un compte-rendu que nous avons fait à l’opinion. Pour dire que comme les députés ne veulent pas faire ce que le peuple veut, nous Ànd Sàm Djiko yi, nous allons constituer une liste de candidats députés, aller leur porter la concurrence lors des législatives prochaines. Nous allons les foutre dehors et choisir d’autres députés », a lancé Mame Makhtar Guèye devant une foule de jeunes prêts à tout pour en finir avec le régime actuel…

Ce mouvement représente un véritable danger pour le « Macky » si ce vote sanction est suivi lors des législatives, la coalition Benno Bokk Yaakaar perdra sans doute toute légitimité. La force Ànd Sàmm Jikko yi combinée avec la virulence de certains membres de la coalition Yewwi Askan Wi placent le pouvoir dans une mauvaise posture. Et cela précipitera la perte de la majorité.

Macky Sall et les députés de la coalition Benno Bokk Yaakaar sont dans une très mauvaise posture. La question sur l’homosexualité précipitera la perte de Macky Sall. Le pouvoir est en train de banaliser un danger qui rode devant sa porte. Les députés de la majorité seront les premiers à passer sous la trappe. Le chef de l’Etat a intérêt à régler définitivement ce problème s’il ne veut pas vivre l’enfer le reste de son mandat.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru