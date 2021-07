Tout le monde a constaté au Sénégal que malgré un système de santé défaillant et une politique sanitaire pour le moins désastreuse, femmes et hommes des établissements de santé du pays, du public comme du privé, ont tout entrepris, certains au risque de leur vie et celle de leurs familles et proches pour contenir la pandémie à Covid 19, jusqu’à réduire la prévalence à sa plus simple expression.

Malheureusement tous leurs efforts et sacrifices ont été anéantis en quelques jours par la propension politicienne d’un Président de la république totalement irresponsable qui pensait pouvoir profiter d’une telle accalmie pour déplacer à travers le pays des foules mécaniques, beaucoup de personnes en faisant partie gracieusement, pour se faire valoir une popularité perdue aux yeux de l’opinion nationale et internationale.

Il n’y a aucun doute, par un comportement totalement irresponsable, Macky Sall est la principale cause et le principal responsable de la troisième vague de l’épidémie de Covid 19 qui a battu tous les records de contamination et qui n’épargne plus aucune contrée, conséquence des mégas manifestation qu’il a organisées au nord, au sud et au centre du pays, faisant venir de partout de malheureuses populations puisque désœuvrées et appauvries par les misères de ses différentes politiques publiques.

Seul avec sa conscience, Macky Sall doit certainement se reconnaitre coupable dans son immense inconscience d’avoir occasionné des contaminations et des pertes en vies humaines évitables s’il n’était pas un homme léger, un politicien sans scrupule qui n’a d’égard que pour ses intérêts, ceux de sa famille et de son clan.

Le Congrès de la Renaissance Démocratique le met solennellement en garde contre sa velléité affichée à profiter de l’envolée des contaminations de la Covid 19 et des restrictions que toutes les bonnes gens se sont imposées, à l’opposé de son irresponsabilité, pour imposer les lois scélérates relatives au terrorisme et au code électorale qu’il vient de faire adopter par une majorité à sa solde mais qui sont rejetées par les Sénégalaises et les Sénégalais dans leur écrasante majorité.

Le Congrès de la Renaissance Démocratique invite les citoyens et citoyennes et les hôtes étrangers vivant au Sénégal à redoubler de vigilance en respectant les mesures et gestes barrières et encourage les syndicats de la santé et de l’action sociale, les mouvements citoyens à davantage d’engagement dans la résistance et la riposte contre la Covid 19. Le CRD lance le même appel aux jeunes qui constituent le présent et l’avenir du Sénégal !

Enfin, le Congrès de la Renaissance Démocratique salue les retrouvailles de l’opposition dans un cadre unitaire et demande à tous les acteurs d’accélérer les concertations en cours pour fixer rapidement les modalités pratiques de lutte et de combat pour arrêter l’homme Macky Sall devenu un danger pour le Sénégal.

Fait à Dakar, le 15 juillet 2021

LA CONFÉRENCE DES LEADERS