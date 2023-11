Macky Sall : « L’Afrique a besoin de développer les sciences et la technologie »

Le Président Macky Sall a profité de l’ouverture de la Biennale de la recherche, de l’innovation et de l’industrialisation en Afrique, à l’Université Ahmadou Makhtar Mbow pour faire l’apologie des séries scientifiques. Sur la nécessité d’orienter les étudiants vers les sciences, les mathématiques et les technologies, Macky Sall estime que ‘’l’Afrique a besoin de développer les sciences et la technologie ».

Autrement, « nous serons à la traine avec l’avènement de l’intelligence artificielle. Il nous faut développer un capital humain de qualité. Je suis très engagé à mettre plus de ressources dans l’enseignement supérieur, mais nous sommes obligés d’être exigeants aussi avec des résultats. On ne peut pas mettre autant de ressources dans ce secteur sans exiger la qualité en retour’’, a martelé le chef de l’Etat Pour y arriver, il a invité à rééquilibrer la proportion des effectifs selon les filières.

Quatre-vingt pour cent des étudiants sont dans les filières littéraires, ‘’c’est cela qu’il faut rééquilibrer’’, a-t-il précisé dans des propos repris par Le Témoin. Selon lui, « l’Afrique doit se donner les moyens d’employer un plus grand nombre de scientifiques, d’ingénieurs et de techniciens en vue de réaliser sa souveraineté sanitaire, alimentaire, énergétique, toutes les souverainetés ». Il faut dire qu’en marge de la Biennale, le Programme thématiques de recherche (PTR) ‘’Langues, sociétés, cultures et civilisations’’ a reçu le premier Prix Macky Sall pour la recherche du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES).

Cette distinction dotée d’un montant de 60 millions de francs CFA a été décernée au coordonnateur de ce PTR, le Pr Aimée Danielle Leou Koffi (Côte-d’Ivoire). Le deuxième prix, doté d’un montant de 25 millions de francs CFA est revenu au PTR ‘’Sécurité alimentaire & nutrition’’. Le troisième prix d’un montant de 15 millions de FCFA a été décerné au PTR « Gouvernance et développement’’. Le Prix Macky Sall pour la recherche est destiné à récompenser les chercheurs de l’espace Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES), qui s’illustrent par des résultats de recherche innovants et à même d’apporter des réponses pour renforcer la résilience des États dans les différents secteurs de développement.