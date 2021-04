Macky Sall pèse son électorat…et massifie l’APR

Le président Macky est un fin politicien. Il vient de lancer une série de rencontres avec ses militants du Sénégal des profondeurs. Après l’APR de Sédhiou et de Kaffrine, le chef de l’Etat a reçu les responsables de l’APR à Kédougou au Palais hier.

Pour le président de l’APR, il s’agit de voir avec eux les voies et moyens de “massifier” leur formation politique et surtout de les unir en vue de la prochaine visite qu’il entend faire après la korité pour inaugurer des infrastructures à Touba, Kaffrine, Sédhiou et Kédougou.

Macky Sall qui adore le contact avec ses militants ruraux en profitera pour les remobiliser en perspectives des locales à venir. Une manière de prouver que malgré les dernières émeutes, il reste encore très puissant.

Xibaaru avec l’AS