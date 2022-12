L’examen attentif du projet de budget 2023 du gouvernement par les députés montre que l‘équilibre des finances publiques défendu par le ministère A. Ba est précaire.

En cause, le surendettement de l’Etat, aux 11.000 milliards annoncés par le régime, il faut rajouter les 1300 milliards des organismes publics garantis par l’Etat. En plus, il faut tenir compte des engagements découlant des offres spontanées comme les 250 milliards logés au ministère de la justice et pour lesquels le tailleur IMF a décidé de faire le mort. Il faut aussi tenir compte des dépenses effectuées pour l’Etat non engagées. Certains estiment que le vrai taux d’endettement de l’Etat dépasse 85%.

Alors face à l’inflation mondiale et au prix élevé du pétrole, il n’y a pas un autre mécanisme d’ajustement des finances publiques autre que le prix de l’énergie. La hausse de 1% de la taxe sur les compagnies d’assurance ne suffira pas.

Alors, Macky Sall doit dire la vérité au peuple; il va augmenter les prix à la pompe.

Mamadou Lamine Diallo