Macky sans candidat…Les militants de l’APR foncent vers un candidat-milliardaire

C’est le temps des transhumances politiques. Devant l’indécision de Macky Sall, quant à son choix du candidat qui devrait conduire la destinée de son parti à la prochaine élection, des voix discordantes s’élèvent au sein de la mouvance présidentielle. Certains dénoncent la légèreté avec laquelle le Président traite ce dossier si sensible et d’autres l’accusent de faire des calculs préjudiciables au régime. Cette situation pousse plusieurs indécis vers des pâturages plus verdoyants. Plusieurs ralliements vers un candidat-milliardaire ont été observés lors du Magal de Touba.

Le 03 juillet, lors de son discours à la Nation, Macky Sall avait pris la décision de ne pas briguer un troisième mandat consécutif. Son parti lui avait donné mandat de choisir un autre candidat qui pourrait conduire les destinées de la coalition Benno Bokk Yaakaar à la présidentielle de 2024. Mais depuis lors, Macky Sall s’est emmuré dans un silence harassant voire embêtant. Les partis alliés de Benno ne savent plus à quel saint se vouer.

Rien ne va au sein de la mouvance présidentielle. Une fois que Macky Sall a annoncé qu’il ne briguera un troisième mandat, les candidatures au sein de la mouvance présidentielle se multiplient. C’est comme si tout le monde cherche à mettre la pression sur le Chef de l’Etat. Les choses en sont arrivées à un point tel qu’il ne serait pas impossible de voir des candidats au sein de la mouvance présidentielle tenter de faire chanter le Chef de l’Etat.

Les candidats à la candidature de Benno ruent dans les brancards et chacun joue son va-tout de son côté. Chacun des candidats se réclame être le meilleur choix. Des déclarations de soutien pour chacun des candidats fusent de toutes parts. Chaque candidat essaie de s’appuyer sur ses relais pour faire des déclarations de soutien à son endroit. Pourtant, parmi ces candidats, il y en a qui ne jouissent d’aucune popularité. Ils sont incapables de gagner même dans leurs propres localités.

Les UNES des presses sont aux couleurs de l’Arc-en-ciel. Tantôt elles sont pour un candidat et 24h après, un autre candidat est porté en pole position. Comme si les UNES étaient cédées au plus offrant. Ce n’est pas pour rien qu’à l’approche de l’élection présidentielle, de nouveaux journaux sont en train de pousser comme des champignons. Ce sont des candidats qui sont derrière et qui financent ces journaux qui naissent.

Et maintenant les conséquences de l’indécision de Macky se font sentir. Des militants vont voir ailleurs. Mais ils ne vont pas vers n’importe qui… Plusieurs responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar ont été aperçus chez un milliardaire qui est aussi candidat à la présidentielle. Ils ont profité du Magal de Touba pour ainsi l’approcher et tâter le pouls. Ils sont prêts à marchander leur soutien à ce milliardaire moyennant les faveurs de ce dernier.

Le milliardaire va piocher dans le camp de son bienfaiteur Macky Sall. Pourtant Macky Sall a beaucoup aidé son à son ascension. Il a gagné de nombreux marchés sous Macky Sall, mais aujourd’hui, il est prêt à lui planter un couteau dans le dos. Pourtant à ses alliés au sein de Benno Bokk Yaakar, à ceux qui ne sont pas d’un parti politique, mais qui lui apportent leur soutien, Macky Sall leur avait demandé de se mettre à son écoute et de se ranger derrière celui qu’il aura choisi.

Tout ceci montre que lorsqu’il était derrière Macky Sall, c’était uniquement pour bénéficier de privilèges auprès de lui. Aujourd’hui qu’ils ont suffisamment bénéficié de ses largesses, ils tournent le dos à Macky Sall car sachant que ce dernier ne pourra plus rempiler à un troisième mandat. Des actes d’ingratitude aussi bien de la part du milliardaire que de ces hauts responsables de la mouvance présidentielle.

Ces derniers sont en train de trahir et de saboter toutes les initiatives du Chef de l’Etat en vue de choisir un candidat consensuel et rassembleur au sein de la mouvance présidentielle. Un candidat qui réunira toutes les chances de vaincre à l’issue du processus électoral, car capable de porter haut le drapeau de Benno Bokk Yaakar.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn