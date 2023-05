Madiambal Diagne : « Ousmane Sonko n’est pas un génie politique »

Sur le plateau Faram Facce de Pape Ngagne Diagne de la Tfm, le journaliste Madiambal Diagne, grand soutien du Président Macky Sall a apprécié la notoriété politique de Ousmane Sonko, leader de l’opposition et patron du parti Pastef-les patriotes.

Madiambal Diagne après avoir reconnu les performances phénoménales d’Ousmane Sonko, parce que la « nature ayant horreur du vide », « Idrissa Seck ayant rejoint le pouvoir », renseigne que « Ousmane Sonko n’est pas un génie politique », car commettant trop d’erreurs et beaucoup de bêtises qui lui poursuivent aujourd’hui, lit-on sur Senego.

Pour rappel Ousmane Sonko est actuellement impliqué dans plusieurs contentieux judiciaires. Le plus médiatisé est l’affaire de viol présumé dans laquelle il est accusé par une masseuse. Il a été placé en garde à vue en février 2021 et a été inculpé par la suite pour « viols répétés » et « menaces de mort » sur la plaignante. Ousmane Sonko nie les accusations portées contre lui et dénonce une cabale politique visant à l’éliminer de la course à la présidence.

Il est également impliqué dans d’autres affaires, notamment pour trouble à l’ordre public, diffamation et incitation à la rébellion. Il a notamment été arrêté en mars 2021, avant d’être libéré sous caution quelques jours plus tard, pour sa participation à des manifestations interdites contre l’arrestation préventive de deux de ses proches.

Ces différentes affaires judiciaires ont suscité des réactions divergentes au sein de la population sénégalaise et ont alimenté un débat passionné sur la question de la justice et de la politisation de la justice. Il appartient aux institutions judiciaires compétentes de faire la lumière sur ces affaires et de rendre une décision impartiale.