Magal 2023 : Le Ministère de la santé déploie les gros moyens à Touba

Accompagnée du Gouverneur de Diourbel Ibrahima Fall, du préfet de Mbacké Khadim Hann, du maire de Touba Abdou Lahat Ka, le ministre de la Santé a fait un tour au siège du Service d’hygiène, avant de se rendre à l’hôpital Cheikh Akhmadoul Khadim où le dispositif lui a été présenté. Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye a fait un tour à l’unité d’oncologie où elle a constaté l’effectivité du fonctionnement de la radiothérapie. Par la suite, elle s’est rendue au service de pneumologie où un appareil d’angiographie de dernière génération a été installé.

Après le tour des établissements sanitaires, le Ministre de la Santé a été reçu par le Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké. Le docteur Marie Khemesse Ngom a levé le voile sur le dispositif médical mis en place pour assurer la prise en charge médicale d’éventuels patients durant ce grand événement religieux. Ce département a mis l’accent sur la gestion des urgences, la surveillance, la prévention , la promotion de la santé (communication, vaccination…), et la lutte contre les maladies à potentiel épidémique. La délégation du ministre a été reçue par Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadr porte-parole du khalife général des mourides.

Le Magal en chiffres et en lettres

Le Ministre de la Santé a mobilisé un important dispositif de prise en charge médicale. Il s’agit de 191 points de prestation dont 79 points fixes et 105 points de prestation avancés. 5790 agents déjà mobilisés pour le Magal dont 116 spécialistes.

« Dispositif spécial pour la prise en charge des urgences :

UCM de chirurgie + SMUR à Bambey

? Équipe du SAMU et SMUR au CHR de

Diourbel

? Centre de régulation des appels et SMUR à Fawzeyni en relation avec la BNSP avec un numéro locale et le 1515 pour la régulation des urgences

? SMUR à la résidence Khadimou Rassoul

? UCM multidisciplinaire au Centre de santé de Darou Khoudoss (Cardiologie et Gynécologie)

Renforcement de la surveillance à tous les niveaux :

Médicaments :

Dotation de 62 millions de FCFA pour les points de prestation de soins sur le budget du MSAS pour le Magal

Dotation de produits d’urgence aux structures de référence (EPS, CS)

Déploiement camion PRA-MOBILE pour la gestion des commandes d’urgence

Service National de l’hygiène :

Désinsectisation et de désinfection (domiciles , Résidences , Grande Mosquée et autres lieux de culte, morgues, daaras, écoles …) en relation avec le comité d’organisation du Magal.

Nombre total de lieux déjà traités : 821

Nombre total de pièces déjà traitées : 10924

Plus de 110 Agents déjà mobilisés

Mise en œuvre du plan intégré de communication avec l’appui des acteurs communautaires, de la presse locale, du SNEISS et des partenaires pour une meilleure adhésion aux stratégies de riposte (mesures barrières, vaccination, dépistage précoce, adhésion à la PECADOM) », lit-on dans le rapport.