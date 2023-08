Magal 2023 : Les instructions de Macky Sall

Le président de la République a demandé aux membres du gouvernement concernés par l’organisation du Magal de Touba (centre) prévu le 4 septembre de s’atteler dès maintenant à son « bon déroulement ».

« Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le président de la République est revenu sur les […] préparatifs du grand Magal de Touba en demandant au gouvernement de prendre toutes les dispositions logistiques et sécuritaires adéquates », rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Macky Sall a appelé les membres du gouvernement impliqués dans l’organisation de ce pèlerinage annuel de la communauté mouride à « assurer, en liaison avec le comité d’organisation » de l’événement, son « bon déroulement ».

La communauté mouride organise chaque année le Magal de Touba, en souvenir du départ en exil au Gabon de Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927), en 1895.

Des millions de personnes se rendent à Touba pour prendre part à ce pèlerinage.

Le président de la République a également demandé aux ministres concernés d’assurer « le suivi des actions de prévention et de gestion des inondations ».

Il a rappelé au Premier ministre et aux ministres chargés des Forces armées, de l’Intérieur, de l’Eau et de l’Assainissement, de la Prévention et de la Gestion des inondations, « l’urgence de mobiliser les dispositifs préventifs d’assainissement et de pompage des eaux pluviales ».

Le but visé est de « limiter les risques d’inondation signalés dans les quartiers de la capitale et dans les communes impactées (Touba, Keur Massar, Thiès, Bambey…) ».

Macky Sall a demandé en même temps au « ministre chargé des routes de veiller, en cette période d’hivernage, à la fluidité de la circulation sur les routes et les autoroutes ».

Aps