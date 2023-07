MAHAMMED BOUN ABDALLAH DIONNE, LA « SOLUTION » DU PRÉSIDENT MACKY SALL

Le Sénégal a besoin de MBAD.

Cet homme a très trop compris que l’humilité consiste à être affranchi de l’importance de soi, à penser moins à soi-même, car elle est d’abord une décence, un équilibre. seules son efficacité, sa compétence et sa haute maitrise des dossiers de l’Etat ont pu le faire remarquer, et confirmer sa réputation méritée d’Homme d’Etat, fidèle et loyal et dévoué à son Patron.

Son leadership est reconnu par toute la classe politique sénégalaise, et les bailleurs et partenaires économiques et sociaux de notre pays ont confiance en lui.

Il est la seule personnalité politique de BBY qui a engrangé l’expérience et l’expertise de la conduite d’une campagne électorale victorieuse, pour avoir été tête de liste BBY aux législatives de 2017 et coordonnateur de la campagne électorale de 2019 ayant abouti à l’élection de SEM Macky Sall au premier tour !

MBAD est l’homme de la situation !

Cissé Kane NDAO

Éternel Dionniste