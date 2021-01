Main d’œuvre en France…on recrute dans l’immigration régulière

« La France aura besoin de beaucoup d’emplois dans des secteurs spécifiques » selon Sébastien Samier, responsable de Emplois-International dans un entretien avec nos confrères de Financial Afrik.

« les problèmes structurels du marché du travail en France et en Europe sont toujours là et le besoin de travailleurs immigrés toujours important. Quant au Coronavirus, il a souligné les manques de personnels dans les maisons de santé, les cliniques et les hôpitaux de manière criante. Certains secteurs d’activité par contre qui étaient de gros employeurs, y compris de travailleurs immigrés, sont à l’arrêt en termes de recrutements comme l’hôtellerie et la restauration » a précisé Sébastien Samier avant d’ajouter sur la situation de l’emploi en France.

« Postes dans la logistique, dans l’industrie, dans la sécurité, dans la propreté, dans l’agriculture,… Pas de formation de base exigée, juste bien parler et comprendre le français, capacité à bien s’intégrer dans l’entreprise afin de chercher à évoluer en interne. Une seconde catégorie qualifiée, aux diplômes de niveau Bac+2 jusqu’à Bac+5 et à l’expérience professionnelle déjà probante dans l’univers des nouvelles technologies, de l’industrie, de l’ingénierie tous secteurs d’activités, de l’énergie, de la mécanique, des métiers du bâtiment. Une troisième catégorie qualifiée dans les métiers de la santé, débutants comme expérimentés. Médecins, infirmiers, sage- femmes, aide-soignants, différents métiers en lien avec la santé ». selon le responsable de Emplois-International.

Source Financial Afrik