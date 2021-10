Mairie de Dakar : Abdoulaye Diouf Sarr est en sursis

Locales de 2022 à Dakar : Ansoumana DIONE met en sursis les chances d’Abdoulaye DIOUF SARR.

Il l’a dit et il l’a fait. Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale, a déposé, ce mardi 12 octobre 2021, vers 16 heures, sa plainte devant le Procureur de la République, près le Tribunal de Grande Instance de Dakar, contre Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR, Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, pour délit de mensonge et usage de faux. De ce fait, il exige sa démission immédiate et sans aucune condition, pour pouvoir répondre devant la Justice, de ces actes délictueux et répréhensibles.

Pour Ansoumana DIONE qui est plus que jamais déterminé à en découdre avec l’autorité sanitaire, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR se retrouve ainsi avec des chances, en sursis, aussi bien pour la Mairie de Yoff que pour la conquête de Dakar, aux locales de 2022. A en croire le défenseur des droits des malades mentaux, un Ministre de la République, pris en flagrant délit de mensonge et usage de faux, ne doit pas briguer les suffrages de ses concitoyens. De toutes les façons, Ansoumana DIONE attend que justice soit faite pour que pareilles mauvaises choses ne se reproduisent plus. N’est-ce pas ? s’interroge-t-il.

Ansoumana DIONE annonce deux nouvelles plaintes contre Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR, auprès d’autres juridictions compétentes, son seul objectif étant le respect strict des droits des malades mentaux errants, bafoués, paradoxalement, par le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, censé être le tout premier à leur porter assistance. Le 10 octobre dernier, l’ASSAMM a célébré à Kaolack, la Journée Mondiale de Santé Mentale, le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR, l’ayant totalement boycottée, ce qui démontre encore son manque de considération pour cette frange très vulnérable de notre population.

Ci-jointe, la copie de sa plainte contre Abdoulaye DIOUF SARR, enregistrée au Parquet du Procureur, ce 12 octobre 2021 à 15 heures 40 minutes, sous le numéro : 15192

Rufisque, le 12 octobre 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)