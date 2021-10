Mairie de Podor : Racine Sy attaque…Aissata Tall Sall traine

« Rien ne sert de courir, il faut partir à point » conseillait Jean de La Fontaine dans la course littéraire entre Le Lièvre et La Tortue. Justement, à Podor, le président Mamadou Racine Sy semble partir à point dans la course à la mairie 2022. Depuis quelques mois, le magnat de l’hôtellerie sénégalaise multiplie les actions sociales et humanitaires au profit des populations de la ville Podor.

Privés de subvention communale, les associations sportives et mouvements culturels se sont vus soulagés et gâtés par Mamadou Racine Sy. Pour preuve, l’ensemble des Asc de Podor ont reçu une enveloppe globale de 10 millions CFA à répartir. Sans oublier d’importants moyens matériels reçus des mains de Mamadou Racine Sy. Chacune des 11 ASC a reçu une aide de 500 mille FCFA à.

En outre, il a également fait une rallonge de 500 mille FCFA à chacune des 5 équipes qualifiées aux départementales. Cet appui d’une valeur globale de 10 millions entre dans le cadre de son vœu de soutenir, d’appuyer et d’accompagner constamment la jeunesse et le mouvement associatif.

Pendant ce temps, selon Le Témoin, Me Aissata Tall Sall retrousse les manches pour plaider voire recadrer à « décharge » dans l’affaire des passeports diplomatiques où les services du ministère des affaires étrangères abritent l’imprimerie du faux.