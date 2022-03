Maladie du rein : Macky Sall presse le ministre de la santé

Le chef de l’Etat a demandé mercredi au ministre de la Santé de lui proposer un plan national de lutte contre les maladies du rein. En intervenant au Conseil des ministres, il a précisé que ‘’ce plan doit intégrer des mesures actives de prévention et de formation des spécialistes, et optimiser les coûts d’acquisition des équipements et intrants, ainsi que les services associés au traitement rapide et efficace des patients’’.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, Macky Sall a aussi demandé au ministre de la Santé et au ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale de ‘’veiller à la mise en œuvre adéquate, dans l’ensemble des structures sanitaires, de la (…) gratuité de la dialyse’’.

Ce dimanche, le directeur des opérations l’Agence de la couverture maladie universelle, Serigne Diouf, a révélé que l’Etat a dépensé 8 milliards de francs CFA en 2021 pour assurer la prise en charge des séances de dialyse de 1.000 malades souffrant d’insuffisance rénale. Selon M. Diouf, 1.500 insuffisants rénaux sont sur une liste d’attente pour bénéficier de la dialyse, rapporte l’APS.