Mamadou Bamba Ndiaye traite Ibrahima Sène d’ex-communiste répenti

Les élucubrations d’un athée-révisionniste (reconverti) sur la réouverture des lieux de culte !

Ibrahima Sène a produit un texte dangereux anti-républicain et stigmatisant sous le titre nébuleux et provocateur de : » Ne tombons pas dans le jeu des Ibadou et des Salafistes » ! En parcourant le texte on se rend compte immédiatement que son auteur ne peut être qu’un ex-communiste révisionniste qui a passé le plus clair de don temps à comploter sournoisement pour semer la zizanie et déstabiliser un ordre social établi. Il se pourrait que le camarade Ibrahima Sène se soit reconverti dans l’islam après la chute du Bloc de l’Est, la dislocation de l’Internationale communiste et la disparition de l’idéologie communiste athée, à laquelle, le camarade Sène a consacré le plus clair de son temps.

Ce néophyte s’arroge pourtant le droit de diviser la communauté musulmane sénégalaise en Ibadou, salafistes et confréries religieuses ! Usant de ses anciennes méthodes communistes, il cherche à déstabiliser l’islam en le scindant à plusieurs fractions pour les anéantir après une à une. Cela nous rappelle hélas, la vieille méthode coloniale de « diviser pour régner »…

En lisant le texte sordide, confus et contradictoire d’Ibrahima Sène, je me suis demandé à juste raison, quelles sont les visées profondes de cet homme, qui cherche visiblement à créer un désordre dans notre cher pays ?

S’il est que dans l’apparence, l’homme dégage le profil achevé d’un comploteur, il serait pourtant difficile de croire, que ce « musulman » d’un genre particulier, soit un double agent, armé pour venger le communisme de sa défaite suivie de défection des années 90. Revenons aux contradictions flagrantes contenues dans le texte souillé de tavarich (camarade en langue russe) Sène.

Visiblement géné par les récentes mesures d’assouplissement, prises par le chef de l’État, le président Macky Sall, M. Sène veut nous faire croire que ce sont les « Ibadou et Salafistes », qui en seraient les instigateurs…

Curieusement, lorsqu’il essaie de narrer l’historique des poches de résistance face à la fermeture des mosquées, il cite Touba et Médina Léona ! Je ne sais pas si c’est ancien communiste est un adepte des mosquées ou pas, mais il est certain qu’il n’est pas un expert en la matière. Qu’est-ce qui peut expliquer alors, que « tavarich » Sène se défausse souvent sur une catégorie de musulmans qu’on n’hésite pas à stigmatiser comme s’ils étaient des Sénégalais à part?

Le fait est d’autant plus insolite qu’il provienne d’un ex-communiste qui se dit maintenant reconverti.

M. Sène est-il investi d’une mission par des forces occultes, ennemies du Sénégal?

Ou est-il simplement mû par une nostalgie atavique des méthodes totalitaires de son ex mentor Joseph Staline ?

Le plus absurde, est que cet homme puisse signer ses propos stigmatisants au nom d’un parti politique, officiellement reconnu au Sénégal !

Mamadou Bamba Ndiaye

Ancien ministre des Affaires religieuses