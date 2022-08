Mamadou Biguine Gueye démonte les mensonges de Pape Alé…sur le président

Que dites vous de ce genre d’imbéciles qui ne cessent de jeter de l’huile sur le feu? Ils souhaitent brûler le Sénégal vif. C’est ça leur seul projet. Et si rien n’est fait concernant leurs écarts, leurs mensonges, leurs graves et incessantes tentatives de manipulation et d’intoxication de l’opinion publique, ils vont continuer à saper la cohésion sociale.

Vu le démenti formel de Auchan, Pape Ale Niang doit être arrêté pour Offense au chef de l’État après cette énième imbécillité. Qu’est ce que Macky Sall va faire avec 4% des bénéfices de Auchan ? C’est à la limite méchant, de telles énormités ! Vous dites que vous faites des révélations alors que vous traînez tellement de casseroles jusqu’à votre bas ventre !

Dame Mbodj a profité de son statut d’enseignant pour abuser de combien de ses élèves ? Personne n’en parle. Il a voulu rencontrer Macky Sall qu’il attaque tout le temps. Son vœu de voir le président de la République peut être étayé de mille preuves irréfutables. Il a dîné d’une excellente soupe la chez un ministre le jour où il est allé négocier son audience. Il doit d’abord balayer devant chez lui !

Pape Ale Niang quant à lui, n’a aucune vergogne. Il a conduit combien de fois en état d’ivresse et commis des infractions dans Dakar, surtout ses fameux Dakar by night ? Le Sénégal est en train d’être détruit par ces moins que rien qui sont supportés par des nigauds, des fumistes aussi cruels et dangereux qu’eux. Il faut arrêter ces fossoyeurs de notre République. Ils ont trop fait de mal à ce pays sans jamais avoir été invités à répondre à la justice.

Mamadou Biguine Gueye