Mamadou Deme plaide pour un pôle territoire des diasporas sénégalais

PLAIDOYER POUR UN POLE TERRITOIRE DES DIASPORAS SENEGALAISES

Les diasporas favorisent les jonctions entre des espace-temps différents qui rendent compréhensibles des mouvements de populations réussis ou non, suscités, imposés, organisés ou disparates et contrôlés par toute une série de contraintes et d’acteurs, avec des significations et des sens multiples et multiformes.

Des rapports de forces politiques et historiques, symétriques ou asymétriques sont à l’origine de stratégies de dépendances, d’autonomies et de constructions de logiques d’interdépendances, dont les diasporas constituent dans le temps et dans l’espace, les dynamiques de constructions sociales, les intermédiations et les interfaces.

Les diasporas portent en elles-mêmes des réseaux de continuités, voire de discontinuités temporelles, spatiales et générationnelles qui se métamorphosent continuellement selon des cycles évènementiels segmentés avec leurs causes et qui , très souvent , déterminent les psychologies et les historicités des voyages, les projets sociaux économiques des migrations, la culture représentationnelle du migrant, les pédagogies des voyages, les parcours , les itinéraires et les itinérances et la permanence ou non des rapports aux pays d’origine ainsi que les démarches d’insertions-intégrations dans les pays d’accueils.

Ces itinérances diasporiques et leurs cohortes démographiques et générationnelles, montrent les récurrences des stratégies individuelles et collectives verticales et/ou horizontales, voire circulatoires des parcours migratoires. Ils (ces itinérances et ces projets migratoires et leurs historicités) expliquent les dichotomies entre les durées des séjours à l’extérieur de chez soi et les processus de plus en plus affirmés des sédentarisations dans les pays d’accueils, selon les règles propres aux pays en matière de gestions des flux migratoires. Ce qui crée ainsi des relations de plus en plus distendues avec les origines au fur et à mesure que les générations se renouvellent et se retrouvent face à d’autres demandes et d’autres opportunités que celles des motivations de départs des mouvements migratoires antérieurs, avec des conséquences dédoublées autant pour les pays d’accueils que les pays d’origines.

CARACTERISATIOON DES DIASPORAS

Les diasporas symbolisent une part importante des enjeux des relations internationales. Elles contribuent à l’essor et à la permanence des métissages et des diversités culturelles. Elles influent sur les processus de changements sociaux et d’adaptations aux modes de consommations économiques et à toute une série de pratiques financières, autant dans les pays d’accueils que dans les pays d’origine et portent en elles-mêmes des potentialités du vivre ensemble et des désirs de liens solidaires permanents avec les pays, villes, et villages d’origine. Elles caractérisent les conflictualités face aux adaptations sociales dans les pays d’accueils et les relations de suivi-assistance revendiqués vis-à-vis des pays d’origines ainsi que la permanence des luttes contre des pauvretés et des précarités dans les villes (quartiers) et villages d’origine.

Les diasporas sont aussi un livre, des livres, une maison, un toit , un logement , voir des maisons d’éditions, des recherches scientifiques et techniques, des sciences humaines, des sciences économiques , des sciences politiques ,une anthropologie ,des pratiques sociolinguistiques, de discours , des mots et de maux, des apports humains et démographiques, une et des histoires, des géographies, des espaces socio culturels, parce qu’elles portent en elles-mêmes des projets individuels et/ou collectifs, des parcours partagés ou non, des itinéraires et itinérances par lesquelles se nouent et se dénouent des histoires communes de vies partagées ,des rapprochements et des conflits autant dans les pays d’accueils que dans les milieux d’origines . Elles véhiculent des adoubements et des rejets nés des multi -appartenances identitaires et des multi-situations et sites des vies avec de nombreuses problématiques politiques économiques sociales et électorales, des stratégies de coopérations et de pratiques solidaires ainsi que des mécanismes de financiarisations du progrès humain avec de nombreux choix de société.

Les diasporas sont également une et des chansons, une et des musiques, une pluralité d’expressions artistiques et culturelles qui expriment des joies de vivre et des déceptions, des peines , des réussites et des échecs, ainsi que des nostalgies multiformes avec le pays et village d’origine,, des histoires individuelles et collectives avec les pays d’accueils ; des individualités avec leurs singularités positives ou négatives, leurs marginalités ainsi que leurs précarités, des relais d’influences et des lobbys dont les photographies se dessinent dans les rapports construits ou non avec les communautés culturelles d’appartenance en migration ,et par les différents instruments de communications et d’intermédiations qu’elles véhiculent à travers les différents étapes de leurs parcours générationnels historiques en migrations

Les diasporas sont une force vive de la nation, qui ,de l’extérieur participe à la prospérité de la nation et à sa stabilité sans contrepartie au même titre que les autres forces vives du pays, qui, elles, reçoivent les contreparties de leurs participations à l’essor du Sénégal.

Les diasporas sénégalaises c’est aussi sa dimension genre comme opportunité au développement dynamique, et comme demande à prendre en charge, les mutations profondes et des renouvellements liés aux quête migratoires, le vieillissement des anciennes générations (les retraités et ceux et celles en voie de l’être, ceux et celles en fins de vies) et leurs demandes sociales liées aux prévoyances et aux dépendances. Aussi, les voies utilisées par les générations qui les composent en publics féminins et juvéniles (immigrations clandestines) et les différentes formes de maltraitance à travers les pérégrinations dans les divers pays de transit à la merci des mafias vers les zones de destinations, sont des caractéristiques d’influences des choix migratoires

Les diasporas, c’est aussi une gastronomie, des arts, des savoirs, des savoirs faire, des apprentissages à être en éducations permanentes et créativités solidaires, des noms, qui participent à la publicité du pays, à la promotion gratuite de son image, la représentation positive de celui-ci dans plusieurs milieux de vies et d’espaces économiques, sociaux, culturelles et politiques, qui contribuent à la crédibilité du Sénégal dans leurs pays d’accueils.

Les diasporas c’est aussi un risque démographique : positif pour les pays d’accueils de nos concitoyens par leurs contributions aux renouvellements continus de la démographie vieillissante des pays en question ; négatif pour le Sénégal par une rupture générationnelle ascendante non remplaçable à moyen et long termes par les pertes humaines liées aux parcours de l’immigration clandestine et au désintérêt que l’Etat du Sénégal manifeste à l’égard des enfants sénégalais nés à l’étranger et pour lesquels aucune disposition n’existe pour les sensibiliser au projet Sénégal en dehors du clientélisme politique et électoral.

Les diasporas c’est aussi l’entreprenariat au masculin comme au féminin porteur d’une multiplicité de partenariats privés possibles , des partenariats publics -privés opportuns pour l’économie sénégalaise, des joint-ventures entres acteurs économiques diasporiques et acteurs économiques nationaux, des ressources humaines de très hauts niveaux aux compétences plurielles et multiformes, des acteurs du codéveloppement , de la coopération décentralisée, des parrainages , des échanges coopérations et réalisations en solidarités interculturelles internationales . Une source de ressources financière méconnue des autorités et des possibilités d’investissements pour le financement durable du développement autant pour l’Etat que pour les collectivités territoriales.

Les diasporas, c’est également l’hypocrisie des politiques publiques migratoires dans les pays de destinations, l’instrumentalisation des migrants dans des espaces de compétitions électorales et de l’impunité des acteurs de l’économie souterraine connus des autorités publiques , et dont la clientèle essentielle est l’immigration clandestine. Des postures qui favorisent une asymétrie de sanctions entre migrants clandestins et employeurs de l’économie souterraine sans pour autant que les autorités du Sénégal expriment à un moment ou à un autre leurs solidarités et leurs préoccupations en direction de leurs ressortissants.

Les diasporas, c’est aussi le ou les silences coupables des autorités sénégalaises des régimes antérieurs qui se sont succédés (elles sont e attentes des du projet sur les diasporas de nouvelles autorités), dans l’absence d’accompagnements de leurs citoyens en séjour à l’étranger, notamment dans l’effectivité de leurs droits, par le caractère pauvre des conventions (sociales, fiscales, juridiques , sécuritaires , de mobilité et d’employabilités ) plus favorables aux pays d’accueil au détriment d Sénégal et de ses ressortissants et très souvent négociés et signés à leur insu et sans une politique d’assistance et de communication adaptée.

Ce sont ces particularités diasporiques plurielles qui donnent aux diasporas sénégalaises des rôles dynamiques dans les processus de changements sociaux acceptés et dans la facilitation de l’intégration économique à l’échelle sous régionale de la CEDEAO, de l’union africaine et à l’échelle des complétions économiques internationales. La diaspora sénégalaise est pour le Sénégal, les communes et les villages, un atout sans commune mesure pour la promotion des partenariats publics-privés-diasporas et un atout majeur pour le financement des projets de la territorialité dans le cadre du programme des pôles territoires revus et corrigés

LE POLE TERRROITOIRE DIASPORAS EST UN ATOUT POUR LE SENEGAL

La ventilation des potentialités et des opportunités de ce pôle territoire diasporique montre la pertinence de la création de celui-ci, externalisé et extra territorial. Ses capacités et ses opportunités ne sont pas comparables aux diasporas bonds qui sont une solution opaque et aveugle de financement du développement territorial et de l’exploitation des ressources naturelles par la mobilisation de l’épargne des migrants sénégalais dont les autorités publiques ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants

Le pôle territoire diasporique regroupe plusieurs possibilités de mobilisations financières et de ressources humaines qualifiées et peut constituer un soutien énorme autant à l’état qu’aux collectivités territoriales et aux pôles territoriaux en gestation, revus et corrigés, dans le cadre d’un schéma d’aménagement du territoire accepté par tous les acteurs concernés. Le pôle territoire diasporas a en lui-même ses moyens d’autofinancements par la mobilisation de l’épargne des migrants et le portage de ses ambitions par la disponibilité immédiate de ressources humaines qualifiées, et également mobilisables pour venir en soutien à l’animation des pôles territoires autour de thématiques d’interventions pluridisciplinaires et interprofessionnelles.

1° Les réseaux de mobilisations des épargnes des migrants par les acteurs individuels ou organisés de l’économie sociale et solidaires diasporiques (associations, coopératives, mutuelles)

2° Les caisses des diasporas villageoises pour les financements du développement des villages (AVD) :8847 caisses en France pour toutes les communautés culturelles rurales sénégalaises confondues. Et selon les régions d’origines, ces caisses de ressortissants de villages sont multilatérales en ce sens que plusieurs démembrements de ces caisses de ressortissants existent dans tous les pays d’accueils du monde sur les cinq continents selon les itinéraires des parcours migratoires émanant des villages d’origines ;

3) Se greffent à celles-ci, les caisses des associations ethniques, les caisses de castes, les caisses de quartiers à l’échelle des villages et des villes, les caisses de familles, les caisses de classes d’âges, articulées aux classes d’âge des villages d’origines.

4) Les caisses des femmes en migrations ressortissantes d’un même village, d’une même ethnie, voir même de visnages en France pour faire face aux liens solidaires des milieux de vies et avec les villages d’où elles viennent et /où elles sont mariées. Elles reproduisent parallèlement aux hommes, les mêmes formes d’organisations solidaires entre elles en migrations et avec les villages.

5) Les tontines des femmes sénégalaises en France (11957) caractérisées par plusieurs pratiques financières utiles à la constitution de projets d’autonomie, de prévoyances financières et d’autres réalisations multiples à vocations économiques et professionnelles.

6 ° Les associations inter villageoises du développement local (1263) autour des projets hydrauliques de réalisations d’infrastructures de base (écoles, dispensaires, constructions des collèges et des lycées en partenariats avec les acteurs de la coopération décentralisée, des banques alimentaires, des solidarités ponctuelles en direction des villageois victime de pauvreté et de précarité, ainsi que des programmes de reboisements et d’agriculture dans la reprise en main des SIPA)

7 ° Les associations de jeunes ressortissants des villages du Sénégal des régions périphériques soit 1023 recensés :(départements de Podor, de Matam, de Kanel, de Ranerou, de Bakel, et Goudiry, de Tambacounda, de la région de Kédougou, du département de Vélingara, kolda, Madina Yero Foula, de Bignona, d’oussouye et de la région de Sédhiou à travers ses différents départements. Ces filles et ces garçons dans le cadre du renouvellement des solidarités de générations se préparent à prendre la relève pour la permanence des solidarités avec les villages d’origine de leurs parents, à l’école de la vie des solidarités villageoises diasporiques.

8 ° Les caisses de rapatriements des corps en cas de décès ou pour le financement des rapatriements sanitaires. Des caisses villageoises spécifiques, des caisses inter villageoises dédiées au décès et à la maladie, des caisses de zones d’origines, des caisses de castes, d’ethnies et enfin des caisses généralistes qui regroupent les ressortissants sénégalais quel que soit la communauté à laquelle ils appartiennent.

9 ° Les daïras musulmanes, catholiques et polythéistes. Derrière le vocable religieux de la daïra, c’est une organisation économique et sociale puissante, particulièrement marquée au tour du religieux sans pour autant que celui -ci soit le propriétaire ou le destinataire des avoirs financiers. Le chef religieux est une autorité morale et un facilitateur et une garantie de remboursement quant à la fiabilité et la politique de prêts en faveur des membres des daïras. Ces organisations participent pour beaucoup aux succès des manifestations religieuses au sein des diasporas et au niveau du Sénégal.

Les entrepreneurs et leurs investissements privés qui participent à l’essor économique des pays d’accueils et qui offrent une visibilité économique à nos ressortissants et en situations fréquentes de portages de joint-ventures avec des acteurs économiques locaux au Sénégal et participent à la formation des partenariats publics-privés

LES RESSOURCES HUMAINES

Elles sont extraordinairement nombreuses : des élus locaux (conseillers municipaux, maires adjoints, conseillers départementaux et régionaux). Des cadres d’emplois des emplois territoriaux des collectivités territoriales (A, B, C) et des employés dans l’administration de l’Etat qui conduisent des politiques publiques territoriales de l’Etat, des cadres supérieurs dans plusieurs cabinets ministériels, dans le corps préfectoral (délégués de préfets, secrétaires généraux en préfecture et en sous-préfectures) des responsables de services déconcentrés de l’Etat, des députés élus dans les pays d’accueils, les députés des diasporas sénégalaises des chargés de missions, des conseillers techniques, des administrateurs territoriaux

Aussi, des compétences d’excellences dans les universités, des laboratoires de recherches nationaux et internationaux, des enseignants dans écoles primaires, collèges et lycées et écoles professionnelles, des universités ,dans une pluralité de disciplines généralistes et d’apprentissages des métiers, des médecins généralistes, des médecins spécialisés, des pharmaciens, des virologues, des biologistes (biologie moléculaire humaine, animale et végétale) plusieurs inspecteurs appartenant aux différents corps de l’administration centrale autant en Europe , USA ,ASIE et AFRIQUE, des avocats, des magistrats, des procureurs, des commissaires de police , des policiers , des capitaines de polices, des délégués de préfet , des secrétaires généraux de préfectures, des huissiers de justices , des greffiers, des militaires dans toutes les hiérarchies et des acteurs culturels ( cinéma , musique théâtre, peinture), des chefs d’entreprises, des journalistes , des hommes et des femmes de médias , des managers , des sociologues , des psychologues, des écrivains , des poètes, des historiens , des géographes, des ingénieurs, des informaticiens , des experts en cyber – sécurité , des spécialistes de prévention contre les délinquances et de la tranquillité publique , des techniciens supérieurs de la jeunesse et de l’éducations populaire, des professionnels de l’éducation spécialisée des commerçants. ETC, ETC. Cette totalité humaine et sociale est un atout pertinent pour des lobbyings en faveur du Sénégal, et milite en faveur d’un pôle territoire diasporas.

Le pôle territoire diasporas est un outil de vulgarisation d’excellences qu’un Etat digne de ce nom ne peut et ne doit pas négliger dès lors que sa préoccupation majeure et son autonomie de décision, l’accomplissement de sa démarche et stratégie de souveraineté et la permanence des moyens patriotiques et citoyens des diasporas sénégalises en faveur du Sénégal, sont en jeu.

Les diasporas savent faire et ils l’ont prouvé à maintes reprises, il est temps de leurs permettre à aller à une vitesse supérieure pour la destination sénégalaise

MAMADOU DEME

Sociologue des migrations et du développement local. Expert – consultant sur les migrations internationales. Ancien délégué de préfet en France. Ancien membre du haut conseil des collectivités territoriales du Sénégal ‘ coordinateur de la mission d’études sur les diasporas sénégalaises). Ancien cadre A des emplois territoriaux des collectivités territoriales de France.

Expert en sociologie des organisations : expert vies associatives, diasporas-territoires et territorialités Président du REFICO (réseau financier du codéveloppement) et l’ONG : SENEGAL-DIASPORAS ET DEVELOPPEMENTS SOLIDAIRES ( S2DS). Membre de conseil d’organisation du forum des diasporas africaines et secrétaire général du conseil des diasporas africaines, ancien administrateur du FORIM (forum des organisations de solidarités internationales issues de l’immigration)

Technicien supérieur de l’éducation populaire et de la jeunesse, certifié de compétence de chef de projet de la rénovation urbaine, Auditeur de L’IHEDN (institut des hautes études de défense nationale), Diplômé d’études diplomatiques et stratégiques supérieures du CEDS de Paris