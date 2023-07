Mamadou Diallo à Macky : «Votre discours a ému tout un peuple»

Clap de la fin…Par Mamadou Diallo

Jeunesse sénégalaise, revenez sur terre et prenez conscience de vos actes.

Peut-être l’espoir porté sur ce régime est devenu une mer sans poissons mais cela ne doit nullement, vous inciter à poser des actes de violence dans un pays envié et enviable de ses nombreuses potentialités : historiques, religieuses, politiques et culturelles etc. Jeunesse sénégalaise, ne laissez pas des gens tapis dans l’ombre, titillés vos émotions, votre esprit pour faire basculer le Sénégal dans l’ingouvernable.

Président votre démarche pour l’application de la loi n’est point condamnable. Cependant, charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous aviez toujours prôné la politique de la sanction mais certains dérapages de vos proches mettent en exergue la théorie un poids deux mesures.

Président la déception n’a pas été au rendez pour ceux qui connaissent la valeur et la sacralité de la parole donnée, votre amour et votre patriotisme ne pouvaient pas vous permettre de faire moins que vos prédécesseurs. Votre bon sens vous a guidé et vous n’avez pas tombé dans le piège des membres de l’association des maires et présidents des conseils départementaux de votre coalition en adoptant à merveille cette citation pleine de sens comme réponse « il ne faut jamais croire aux belles paroles, mieux vaut croire aux belles preuves et la confiance se gagne lorsque les promesses se tiennent ». Votre discours a ému tout un peuple sur votre devoir et responsabilité à léguer à votre successeur un pays debout.

Les résultats des élections passées montrent à suffisance votre réaction face à ces laudateurs du paraitre. Président la force du lion et la ruse du renard ont toujours eu des effets positifs sur vos décisions.

Membres de la société civile, votre rôle est venu à son heure l’intérêt du pays devrait vous guider à initier des pourparlers entre le pouvoir et l’opposition. Dans une telle discussion la question restera sans l’ombre d’un doute la faisabilité de l’élection présidentielle de 2024.

– Une élection est-elle possible alors qu’il n’y a pas de consensus sur le fichier électoral à huit mois de celle-ci ? Un fichier électoral souvent contesté !

– Une élection est-elle possible alors que la révision exceptionnelle des listes électorales était réduite ?

– Le Parrainage ? Celui-ci est souvent considéré comme un cheval de Troie selon l’opposition.

Monsieur ALIOUNE TINE, membre de la société civil, par votre courage et votre sérénité vous êtes interpelés pour faire des démarches adéquates sinon après l’élection présidentielle la chanson des mauvais perdants envahira l’espace politique pour semer des tensions post électorales. Mieux vaut prévenir que guérir disait l’autre.

Etant un citoyen lambda, je m’attends à une élection libre, démocratique et qui se déroulera dans une parfaite transparence. Alors, chers politiques ne détruisez pas notre pays pour des intérêts personnels.

Le Sénégal était, il est et il sera. Alors léguons à la génération future un Sénégal meilleur.

Mamadou Diallo Poulo Derry