Mamadou Diallo : « La justice est faite pour tous et applicable à tous »

Sénégal : un système fragilisé…Par Mamadou Diallo

Messieurs les enseignants ayez pitié de nos enfants, vos revendications sont satisfaites à vous de jouer votre partition.

Président vous redonnez espoir aux élèves avec la concrétisation et la matérialisation des accords signés ce qui représente un grand pas dans l’apaisement de l’espace scolaire ; toutes nos félicitations !!!

Pendant dix années l’enseignement public se sentait marginalisé, semant une anarchie causée par des grèves permanentes. Mais avec ces accords un espoir est permis.

L’enseignement public ne doit pas être le grenier du privé. Monsieur Dame Mbodj dans toutes vos diatribes sur les plateaux de télévision et de radios on ne vous entend jamais dénoncer le kharmat de vos collègues qui fragilise nos établissements publics.

Président, on ne voit plus le diable pour lui tirer la queue, dans vos mesures sociales vous aviez oublié la gratuité des fournitures scolaires, étant pur produit de l’enseignement public vous connaissez ce que représente ce fardeau pour les parents d’élèves

Président ne prenez pas nos critiques pour des paroles d’opposant on est dans le même bateau pour traverser la rivière. Le Président remémore votre slogan pour apprécier nos contributions « LE SÉNÉGAL POUR TOUS ET TOUT POUR LE SÉNÉGAL «. Nous applaudissons vos mesures pour soulager la population, est-ce que la volonté politique va suivre pour leur application ?

A chaque conseil des ministres un mot revient toujours sur la table ‘’ je réitère’’ ramenant l’absence de rigueur et de sanction. Il y’a quelques mois vous dénonciez ces manquements dans l’administration sénégalaise ; à vous de donner l’exemple

Président ayez le courage de nous édifier sur les élections de 2024 votre position devient une demande sociale. Votre prédécesseur en démocrate s’était prononcé tôt avec son fameux ‘’wakh wakhet’’ .

Président n’est-il pas le moment de franchir le Rubicon pour couper court au débat entretenu dans les radios et télévisions devenu un fonds de commerce et sortir le pays de ce clair-obscur. Permettez-moi Président de vous envoyer cet extrait d’André Gernez : ‘’ On peut tromper le peuple une partie du temps, tromper une partie du peuple tout le temps mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps ‘’donc c’est l’heure d’enlever votre masque au lieu de vous cacher derrière les seconds couteaux.

-L’espace médiatique sénégalais est orphelin de ces grands journalistes qui nous berçaient de leur savoir et analyses pointus apaisant le climat politique du pays dont on peut citer Babacar Justin N’diaye, Yerim Seck et M’barka Ba différents de ceux dont leur neutralité est mise en doute. Votre hibernation a trop duré et votre responsabilité est engagée, votre patriotisme doit vous inciter à rejoindre les plateaux. Certains sont sur le terrain pour faire valoir l’éthique et la déontologie de leur corporation parmi eux citons Pape Assane Seck, Birahim Touré, Moustapha Diop, Abdoulaye Mbow et Momar Diongue

Pour le cas du journaliste mis sous contrôle judiciaire sa proximité avec le gourou laisse perplexe sa neutralité et on doit savoir que la justice est faite pour tous et applicable à tous

Mamadou Diallo Poulho Dierry