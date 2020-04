Mamadou Guissé : « La Culture perd l’une de ses références…Golbert Diagne »

L’artiste comédien et non moins patrimoine culturel du Sénégal et symbole éternel de la belle ville de Saint louis est allé rejoindre les noces célestes des Arts et de la culture au firmament du paradis.

A chaque fois qu’un artiste s’en va vers le ciel, j’ai l’habitude de dire qu’il s’agit du commencement véritable de sa vie.

La vie de Golbert Diagne vient de commencer à Saint Louis sa natale et dans l’antre du lion qui ne s’arrêtera à jamais de rugir son nom Diagne.

Pincez tous vos koras, frappez les balafons à l’honneur de l’immortel : Notre Golbert National .

Repose en Paix mon père,

Ma référence éternelle …

Le président

Abdoulaye Mamadou Guissé

Secrétaire général National du parti politique fulla ak Fayd