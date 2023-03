Mamadou Ibra Kane : « Macky doit renoncer à ce projet de 3e mandat… »

Mamadou Ibra Kane (MIK), journaliste reconverti en acteur politique, est contre le 3e mandat. Désormais président d’un mouvement politique, sa parole se libère davantage et entre dans le corps d’un politicien que les mandats intéressent. Dans un entretien accordé à nos confrères de Sud Quotidien, le journaliste est largement revenu sur la polémique suscitée par le 3e mandat que pourrait solliciter le président Macky Sall.

« Il doit libérer davantage l’espace politique en permettant aux Sénégalaises et aux Sénégalais qui ont des aspirations, une vision pour ce pays de pouvoir participer à l’animation du jeu démocratique et de pouvoir participer à la compétition électorale », a indiqué MIK à travers les colonnes de Sud Quotidien. Et l’autre enseignement, selon MIK repris par Senego, c’est que si le Président de la République en a l’intention, il « doit renoncer à ce projet de 3e mandat qu’on lui prête parce qu’il y a va de la paix sociale, du fonctionnement normal des institutions parce que le Président de la République a tout simplement, à plusieurs reprises, donné sa parole et sa parole est importante ».

« Sa parole est sacrée. Sa parole compte. Sa parole pèse. Moralement, la parole donnée est quelque chose d’essentiel au Sénégal et je crois que c’est un des enseignements majeurs de mon point de vue qu’il faudra tirer de ce verdict dans l’affaire qui a opposé Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko », a précisé le Président du mouvement Demain, c’est maintenant.