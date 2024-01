Mamadou Lamine Diallo : « Le système de Amadou ba produit 10% d’emplois »

Continuité de Amadou Ba ou Rupture Responsable de MLD Tekki

On connaît le système proposé par Amadou Ba depuis 12 ans au moins. En parabole, c’est comme si le DG de l’AFD est le PR, le DG du FMI le Président de l’Assemblée nationale et le Président de la Banque mondiale qui gère les sectoriels, le PM. C’est l’illustration de la pensée et de la pratique de Amadou Ba, candidat du système.

Ce système produit 10% d’emplois, concentre 80% du PIB à Dakar et assure à 2% des familles les richesses nationales.

Ce système ne tient que parce que la diaspora soutient les familles pour 1500 milliards de transferts par an.

Ce n’est pas tenable. Je propose la Rupture Responsable pour réformer le système et redresser le Sénégal:

– Mettre en place des mécanismes efficaces de lutte contre la corruption et rendre le Président de la République justiciable;

– ⁠Moderniser l’Etat et réconcilier les Sénégalais avec leurs institutions, notamment la justice;

– ⁠lancer l’industrialisation planifiée en protégeant notre environnement, nos forêts, notre mer et nos cours d’eau en particulier;

– ⁠Restaurer les valeurs de courage patriotique, de respect de la loi et de la parole donnée et de discipline, de méthode et d’organisation.

Rendez-vous le 25 février 2024.

Mamadou Lamine Diallo