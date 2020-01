Mamadou Lamine Diallo : «Les inégalités sociales créées par Macky Sall sont responsables de l’augmentation de l’insécurité »

«Les inégalités sociales créées par Macky Sall sont responsables de l’augmentation de l’insécurité ». Telle est la conviction du député de Tekki Mamadou Lamine Diallo. Dans la question économique qu’il pose tous les mardis au gouvernement, le parlementaire a ainsi observé, arguments à l’appui, que « Macky Sall est le premier responsable » de la montée de l’insécurité au Sénégal.

Mamadou Lamine Diallo tance encore le Macky. Dans sa Questekki d’hier, mardi 28 janvier 2020, le député de l’opposition s’attaque frontalement à l’insécurité généralisée qui martyrise les populations sénégalaises. Aussi dira-t-il sans ambages : « Bébés violés, femmes torturées à mort, attaques à main armée, voilà le triste sort des populations y compris rurales, celles que Macky Sall prétend défendre ».

Tout en relevant par suite que bien qu’on ne puisse pas manquer de « s’incliner devant ces dépouilles et présenter nos condoléances aux familles des victimes qui souffrent … Il nous faut en saisir les raisons profondes ». Pour le député de Tekki, « elles résultent d’une dégradation des valeurs morales de notre société et la valorisation d’un désir prédateur par le régime de Macky Sall ».

Lequel serait, selon lui, de « s’enrichir à tout prix, quels que soient les moyens utilisés, le far west pour ces personnes qui aiment les formules à l’américaine, fast-track, cleaning day, etc. Le désir prédateur s’accompagne toujours d’indiscipline et de désorganisation ».

Raison suffisante pour faire constater, dira le parlementaire, qu’ « Au Sénégal, seule une minorité de personnes reçoivent des revenus réguliers, encore plus dans les secteurs informels. En s’attaquant frontalement à ces secteurs dans un contexte de réduction des dépenses publiques et de hausse des prix, de l’électricité surtout, le régime de Macky Sall prive des centaines de milliers de Sénégalais de revenus certes aléatoires et faibles, mais assurant une certaine survie, mécaniciens, vendeurs concurrencés par les grandes surfaces françaises, etc. ».

Conséquence, selon le député de l’opposition, « les inégalités de revenus augmentent de jour en jour. L’aristocratie de l’Apr et les affidés de la Famille FayeSall affichent aux yeux de tous leur enrichissement illicite, « battré dans les xawares », 8-8 rutilantes… ». Et d’asséner en conclusion : « Voilà les raisons profondes de la montée de l’insécurité. Macky Sall en est le premier responsable ».