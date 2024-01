Mamadou Lamine Diallo liste les attentes des «gorgorlou» sénégalais

Les attentes de développement des Goorgoorlou Sénégalais

Il y a un désir de développement au Sénégal que l’on peut constater en parcourant le pays et en écoutant nos compatriotes.

Pour BBY, le développement servi au peuple est la construction d’infrastructures financées par l’endettement extérieur, 15000 milliards en 12 ans, sous la dictée des PTF.

Le choix de cette stratégie est facile à expliquer; corruption, flux financiers illicites et prédations des ressources publiques.

Le Président sortant Macky Sall se plaît toujours en fin d’année à dresser un bilan de cette prédation.

Or, en 2012, les attentes des Sénégalais étaient : plus d’Etat de droit et de démocratie, emploi des jeunes, pouvoir d’achat des ménages et distribution de la richesse plus équitable entre les régions et les familles.

Manifestement, Macky Sall a fait hors sujet et c’est heureux qu’il parte, dans la paix et la stabilité que nous voulons.

Moi Président, je propose de former une équipe de patriotes capable de s’occuper des attentes des Sénégalais et de mettre en œuvre les ruptures nécessaires pour appliquer notre Agenda de Redressement du Sénégal.

Mamadou Lamine Diallo