Mamadou Ndiaye : « Sonko gueule à tout-va en nous pompant l’air »

Quand Sonko rame à contre-courant des valeurs de notre République. Par Mamadou Ndiaye

Ousmane Sonko continue de s’illustrer de manière on ne peut plus honteuse. Voilà un homme qui se dit patriote mais qui insulte et injurie royalement les institutions de notre République sinon comment comprendre son attitude ? Cela lui ôte le peu de crédit qui lui reste. Qui arrêtera ce bonhomme qui se croit tout permis dans ce pays ?

Le leader de Pastef tel un chien enragé, gueule à tout-va en nous pompant l’air. Empêtré dans une affaire de viol et mis sous contrôle judiciaire, il clame à tout bout de champ qu’il ne va pas signer devant le juge. Une entorse aux lois et règlements qui régissent notre chère République. Qu’il sache que cette tentative de fragilisation de nos institutions ne passera pas et qu’il subira toutes les rigueurs de la loi.

Pour qui se prend vraiment ce gus Sonko ? Aux dernières élections présidentielles, il n’était même pas arrivé à la cheville du Président de la République Macky Sall. Il occupait le troisième rang, très loin derrière . Aux élections locales, en dépit du grand tintamarre,on l’a surpassé de très loin. Quelle force de frappe peut-il se faire prévaloir au point de vouloir déstabiliser le Sénégal ? Il doit alors revenir sur terre et savoir raison garder.

En le voyant débiter des menaces et autres insanités, l’on s’aperçoit qu’il est tout sauf une homme d’Etat. Son ignorance creuse du fonctionnement d’un État digne de ce nom le conduit à vouloir se comporter en furieux hooligan, en vrai gangster.

Pour finir, nous disons à cet homme que force restera à la loi et qu’une action ne sera de trop pour contrer ses desseins aux antipodes des valeurs de notre chère République. Son refus de la loi sur le parrainage montre son incapacité à mobiliser. C’est une peur bleue qui l’habite. Celui qui qui se proclame chef de l’opposition est dans l’incapacité de trouver le nombre de militants requis pour le parrainage. Le dossier manifeste de la tenue du procès entre lui et Adji Sarr en dit gros. Ces manœuvres dilatoires sont comprises par le commun des mortels.

Mamadou Ndiaye alias Ndiaye Bambey

APR