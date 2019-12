Mamadou Ndoye : « Quand j’entends parler d’émergence j’ai envie de rire »

Le Sénégal n’est même pas sur la rampe de l’émergence. C’est la conviction de Mamadou Ndoye, ancien allié du président Macky Sall. « On n’ est même pas à l’étape de l’émergence », déclare-t-il sur le plateau de l’émission Objection sur Sud Fm. » Quand j’entends parler d’émergence j’ai envie de rire ».

À l’en croire, il y a un certain nombre de préalables à l’émergence que le Sénégal n’a toujours pas réglés.

Ceci en matière de « couverture sanitaire, d’exercice du droit à l’éducation, en matière de base économique, d’équipement de notre agriculture pour qu’elle se modernise et se diversifie, en base de début d’industrialisation pour transformer les produits et matières premières, sur tout cela, nous sommes au plus bas possible ». Donc, conclut-il « parler d’émergence dans ces conditions, cela n’a pas de sens ».