Mame Boye Diao clarifie à nouveau sa relation avec Ousmane Sonko. L’ex directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ne cache pas son amitié avec le leader de l’ex parti Pastef. Invité dans l’émission Faram Facce, le maire de Kolda a encore apporté des précisions sur leurs rapports, indiquant qu’il n’y a pas de complicité entre eux. « J’assume entièrement ma relation fraternelle avec Ousmane Sonko. Parce qu’elle est née de notre relation au travail, aux impôts et domaines et quand on a créé notre syndicat. Mais je respecte beaucoup Macky Sall et il sait que j’ai été toujours loyal envers lui », a-t-il laissé entendre.