Mame Boye Diao sur le coronavirus…l’insouciance des Sénégalais

En parcourant les forums et autres panels sur le net je suis tombé sur ce texte d’un sénégalais, qui résume ma pensée. Je voudrais bien me l’approprier mais hélas il appartient à un digne citoyen qui a osé exprimer sa pensée en toute courtoisie ! Soyons responsable dans nos actes et paroles. Ci-dessous le texte :

« Ce qui nous différencie des autres

Le Sénégalais est une personne exceptionnelle qui est différente de tous les autres.

Lorsqu’il participe à une compétition, même mal préparé il sous-estime ses adversaires et se croit le meilleur, le plus fort, le plus téméraire, le plus créatif, le plus inspiré, le plus intelligent, le mieux outillé. Au final il en sort dernier et c’est toujours la faute de l’État ou des gris-gris du Charlatan qui n’ont pas fonctionné.

Lorsqu’une ÉPIDÉMIE touche les autres pays, lui il se croit à l’abri car ses «SERIGNES» vont le protéger. Pis encore, cette maladie ne le touchera même pas !

Lorsque l’État prend des mesures drastiques, cet État est tout simplement alarmiste et trop autoritaire. Lorsque les Ministres et les Gouverneurs interdisent les RASSEMBLEMENTS (baptêmes, mariages, marchés, écoles, réunions, prières, cérémonies religieuses et cultuelles) pour sa propre SÉCURITÉ et pour celle de ses CONCITOYENS, il brave l’interdit.

Lorsque l’État interdit une chose, il conteste et il attend une notification de son « Khalife général », de son Marabout, de son « Diawrigne » ou de son « Cheikh » pour s’y plier assez difficilement.

Quand enfin tout le monde croit en l’existence d’un CORONAVIRUS très mortel avec images, vidéos et témoignages à l’appui, lui il échafaude la THÉORIE DU COMPLOT. Quand bien même l’État ferme ports, aéroports, jardins, écoles, instituts et universités, lui il considère qu’il n’y a pas péril en la demeure.

Dans ce pays, il y a des «TOUTOLOGUES», des spécialistes en tout et à l’heure actuelle, subitement tout le monde est devenu virologue! Ceux qui ne savent rien de ce virus de grâce, TAISEZ-VOUS !

Qui est tu sénégalais ? Est le plus croyant des musulmans ou le plus protégé des êtres sur Terre ?

Ce qui nous différencie en réalité des autres, c’est simplement notre MENTALITÉ et un changement sans délai de notre MENTALITÉ typiquement sénégalaise s’impose.

Apprenons des ERREURS des autres pays comme la France et l’Italie avant qu’il ne soit trop tard.

Halte à l’INCIVISME, à l’INCONSCIENCE et à l’INSOUCIANCE!

Le PATRIOTISME ne s’écrit pas sur des pages FACEBOOK, ne se crie pas à la RADIO ou en AUDIO. Non le patriotisme se prouve. Prouvons-le en participant activement à la sensibilisation des nos concitoyens. Unissons toutes nos forces pour freiner la propagation du COVID-19 car nul n’est à l’abri de ce virus ! »

Mame Boye Diao

Responsable politique