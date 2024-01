Mamoudou Ibra Kane soutient Amadou Ba et démissionne du F24

Le journaliste Mamoudou Ibra Kane, leader du mouvement « Demain, c’est maintenant », a décidé de soutenir la candidature de l’actuel Premier ministre, Amadou Ba, ce, après avoir renoncé à la sienne.

« Le Mouvement citoyen Demain C’est Maintenant dont je suis le Leader vient de prendre la décision de soutenir la candidature de Monsieur Amadou Ba dans le cadre d’une alliance en vue de l’élection présidentielle du 25 février 202 », a-t-il déclaré dans une lettre adressée à Mamadou Mbodj, coordonnateur du F24, note Le Soleil, repris Senego.

Il ajoute : « Je tiens à vous en parler au nom du mouvement DCM tout en vous remerciant pour tout. Je vous souhaite une bonne continuation au service de notre cher pays, de sa démocratie, de sa stabilité et de sa cohésion ». Non sans admettre que « notre adhésion au F24 nous a donné l’heureuse occasion d’échanger avec des hommes et des femmes pétris de qualités et très patriotes. »