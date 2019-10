​Le latéral droit de Liverpool, Alexander Arnold a été victime de cris racistes lors de la rencontre face à Manchester United à Old Trafford. Le supporter des Red Devils en question a été banni à vie. Le racisme est la pire chose qui existe dans le football et Alexander Arnold en a fait les frais lors du derby face à Manchester United. Le latéral droit a été la cible de cris de singes et d’insultes racistes qui sont toujours déplaisantes à entendre. Des agissements qui n’ont pas vraiment gêné…

Banni à une durée illimitée

Le club des ​Red Devils n’allait pas laisser cela impuni, notamment après les insultes racistes présentes au match de qualification pour ​l’Euro 2020 entre la Bulgarie et l’Angleterre. Le porte-parole du club s’est d’ailleurs exprimé fermement à ce sujet.

« À la suite de notre enquête sur des insultes présumées à caractère racistes dimanche, nous avons lancé une interdiction illimitée à la personne concernée. »

Une sanction évidemment logique au vu des récents événements, le racisme prend de plus en plus d’ampleur dans les stades et il faut être ferme avec les personnes à l’origine de ce délit.