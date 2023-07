Mandat d’arrêt contre Branco : Le Forum du Justiciable salue la mesure

Le procureur de la république a émis un mandat d’arrêt international à l’encontre de Juan Branco. Cette procédure fait suite à l’ouverture d’une information judiciaire pour plusieurs faits qualifiés de crimes et de délits, en lien avec les troubles survenus au début du mois de juin dans le pays. Cette décision fortement saluée par le Forum du Justiciable dans un communiqué.

«Nous avons appris que la justice sénégalaise a lancé un mandat d’arrêt international contre Juan Branco, avocat français, pour des ‘’crimes et délits’’ en lien avec les troubles survenus début juin dans notre pays. Le Forum du Justiciable s’en réjouit et encourage la justice sénégalaise à poursuivre cette affaire et à continuer à faire face à tout acte criminel visant à ternir l’image de notre pays ou à le déstabiliser», déclarent Babacar Ba et Cie.