Manif de Yewwi : Wallu Sénégal demande à Macky l’arrêt de répression

La tension est vive ce vendredi à Dakar et Ziguinchor. Malgré l’interdiction du préfet, des jeunes sont dans les rues pour participer à la manifestation organisée par la grande coalition Yewwi Askan Wi -Wallu Sénégal. Des affrontements et arrestations sont notés un peu partout.

Face à cette situation, la grande coalition de Wallu Sénégal dont la tête de liste est Me Abdoulaye Wade demande à Macky Sall « l’arrêt de la répression en cours et la libération des personnes et leaders de l’opposition arrêtés », lit-on dans le communiqué.

La Grande Coalition Wallu Sénégal juge également » inacceptable » les atteintes à la liberté de manifester garantie par la Constitution, et à la démocratie. Celle -ci, rappelle le document » affirme le droit de manifester de Yewwi Askan Wi, coalition reconnu par les pouvoirs publics et en lice pour les élections législatives du 31 juillet 2022. »

Wallu Sénégal fait savoir à Macky Sall et sa coalition Benno Bokk Yakkar « que l’alliance électorale inédite dans les annales politiques de ce pays a été nouée entre Wallu Sénégal et Yeww Askan pour remporter le maximum de listes départementales, battre BBY, et l’imposer la cohabitation. »