Manifestation…Des retraités dans la rue le 14 janvier

Certains retraités de l’Ipres comptent marcher samedi prochain. Regroupés autour de l’Association des retraités, veufs, veuves et orphelins du Sénégal (Arvvos), ces personnes du troisième âge ont d’ailleurs introduit, hier selon des sources de Walf, une demande sur la table du Préfet de Dakar, Mor Talla Kane.

Sur les motifs de leur demande de marche signée par leur président, Demba Wellé Diop, ces retraités affiliés à l’Ipres soutiennent que «c’est pour dénoncer les difficultés et étaler les préoccupations des retraités de façon quotidienne». Il s’agit, entre autres, de la refonte des textes de l’Ipres qui datent de 1958, de la prise en charge médicale des retraités au niveau des hôpitaux et des centres médicaux sociaux dans les régions, de l’audit financier, immobilier et social de l’institut, de l’entrée des retraités au Conseil d’administration avec voix délibérative, du renouvellement du Conseil d’administration dont le mandat est expiré depuis 8 ans.

Ces personnes du troisième âge ont conclu leurs propos pour appeler à la mobilisation générale des travailleurs, et de toutes les organisations de retraités et invité la société civile à se joindre à leurs causes.