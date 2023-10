Manifs à Dakar : Les militaires invalides gazés

Ce fut une journée terrible pour les membres de l’Association des anciens militaires invalides du Sénégal. Ils voulaient se rendre au ministère des Finances et du budget pour demander le paiement de leurs indemnités. Mais, ils ont été barrés au niveau de la Place de l’Indépendance par des policiers anti-émeutes, qui ont fait usage de gaz lacrymogènes pour les repousser, rapporte Le Quotidien.

Certains, parmi eux, ont été arrêtés avant d’être libérés quelques heures plus tard. Cette situation a passablement agacé Ousseynou Fall, un militaire invalide : «Ils n’ont qu’à nous payer notre argent. Nous étions presque 2000 et quelques personnes, plus celles qui sont en activité, cela fera plus de 5000 personnes. Ce sont tous d’anciens militaires invalides. Le problème est que le président de la République a donné des instructions pour signer le paiement depuis le 2 (octobre). Cela devait être disponible le 3. Nous nous sommes rendus au ministère des Forces armées, où on nous a fait savoir qu’au plus tard le 9, nous serons payés. Nous leur avons demandé de sortir le décret de paiement pour le montrer au groupe, ils ont refusé. Nous leur avions dit de prendre toutes leurs responsabilités pour ce qui va se passer après. Ils n’ont qu’à nous remettre notre dû.»