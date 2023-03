Manifs du 16 mars : 96 personnes inculpées à Ziguinchor

Depuis les manifestations du 16 mars dernier, 96 manifestants ont été arrêtés et déférés au niveau du Parquet de Ziguinchor. «Parmi ces 96 personnes, 64 avaient été placées sous mandat de dépôt, pendant que 32 personnes, essentiellement des mineurs et des élèves, ont été mises en liberté provisoire», a expliqué hier à la presse, le procureur près le Tribunal de grande instance de Ziguinchor. Papa Ismaël Diallo souligne qu’hormis quelques mineurs non encore jugés, mais qui sont tous en liberté provisoire au regard de la particularité de leur situation, tous les prévenus majeurs sont fixés sur leur sort pour avoir été tous jugés en flagrant délit, avec des fortunes diverses.

«Aucune procédure d’information judiciaire, c’est-à-dire aucune saisine de juge d’instruction, n’a été faite, car non seulement il ne s’agissait pour le Parquet de Ziguinchor, en relation avec notre hiérarchie, notamment le Parquet général, que de poursuites de principe sur la base d’indices et de charges retenues, afin de présenter ces personnes interpellées devant une juridiction de jugement. Ce qui a été fait», a développé M. Diallo.

Le procureur de la Répu­blique près le Tribunal de grande instance de Ziguinchor ajoute : «En termes de démarche et de politique criminelle, au regard de nos particularités, il ne nous semblait pas nécessaire pour le dénouement de ces dossiers, de saisir le juge d’instruction.» «Il n’y a pour le moment que des poursuites de flagrants délits. Il n’y a pas eu de classement sans suite. Aucune procédure d’information judiciaire n’a pour le moment été ouverte car les dossiers qui ont été présentés ne nécessitaient pas ce type de règlement», appuie pour confirmer le Procureur général près la cour d’appel de Ziguinchor. En fait, précise Saliou Mbaye, «dans tous les cas, les mis en cause ont été appréhendés soit au moment des faits, ou dans un temps très voisin de l’action. Il nous semblait plus judicieux pour le dénouement de ces dossiers, de saisir la juridiction des jugements pour apprécier le bien-fondé de l’accusation. Si au cours des enquêtes qui sont en cours, nous tombons sur des dossiers qui nécessitent l’ouverture d’une information, nous aviserons».

Ces sorties des procureurs s’expliquent par le souci pour eux de porter à la connaissance de l’opinion, des éléments précis relatifs aux procédures judiciaires ayant trait aux manifestations de ces derniers jours.

Le point de presse des autorités judiciaires avait pour objet de faire le point sur des procédures engagées suite aux manifestations des 15, 16 mars et jours suivants dans le ressort de la Cour d’appel de Ziguin­chor. Lire la suite en cliquant ICI